இந்தியன் சூப்பர் லீக் கால்பந்து தொடரின் லீக் போட்டியில் எப்.சி. கோவா அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் நார்த்ஈஸ்ட் யூனைடெட் எப்.சி. அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. #ISL2017 #FCGoa #NortheastUnitedFC

Source: Maalaimalar

English summary

