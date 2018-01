இலங்கை கடற்படையினர் அட்டூழியம் : ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இரவோடு இரவாக கரைக்கு திரும்பினர்

ராமேஸ்வரம் : கச்சதீவு அருகே மீன்பிடித்த ராமேஸ்வரம் மண்டபம் மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் தாக்குதல் நடத்தினர்ரூ. அவர்களிடம் இருந்து 50 லட்சம் மதிப்புள்ள மீன்பிடிசாதனங்களை சேதப்படுத்தினர். பின்னர் இலங்கை கடற்படையின் தாக்குதலால் அச்சமடைந்த மீனவர்கள் இரவோடு இரவாக கரைக்கு திரும்பினர்.

Source: Dinakaran

English summary

Atrocities by the Sri Lankan Navy: Rameshwaram fishermen returned to shore overnight

