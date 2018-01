திருச்சி : போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம் காரணமாக திருச்சி மாவட்டத்தில் 70% பேருந்துகள் இயங்கவில்லை. கிராமப்புற பகுதிகளுக்கு செல்லும் 90% பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

70% of the buses in trichy district iyangam

Trichy: transport workers struggle due to 70% in trichy district buses not running. Gira