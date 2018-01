சென்னை ஜெமினி மேம்பாலம் அருகே கார் விபத்து.. ஒருவர் பலி

சென்னை: சென்னை அண்ணாசாலை ஜெமினி மேம்பாலம் அருகே கார் விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த மோசமான விபத்தில் ஒருவர் மரணம் அடைந்தார். சென்னை அண்ணாசாலை ஜெமினி மேம்பாலம் அருகே இருக்கும் நடைமேடையில் கார் மோதி இந்த விபத்து ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இந்த கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மிகவும் வேகமாக வந்ததாக கூறப்படுகிறது. கார் நடைமேடையில் வேகமாக மோதியதில் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே மரணம் அடைந்தார். 7 பேர் மிகவும் மோசமாக காயம் அடைந்தனர். காயம் அடைந்த 7 பேரும் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: OneIndia

English summary

Near the Gemini Flyover, Chennai car accident. One killed

Chennai: Chennai Anna Salai, near the Gemini flyover was caused by a car accident. This is one of the worst accident death