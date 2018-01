வட மாநிலங்களை வாட்டும் கடும் குளிர், பனிப்பொழிவு: உத்தரபிரதேசத்தில் தங்க வசதியின்றி 70 பேர் பலி

வட மாநிலங்களில் கடும் பனிப்பொழிவு காரணமாக குளிர் வாட்டி வதைக்கிறது. இதனால் தங்குவதற்கு போதுமான இடவசதி இன்றி உத்தரபிரதேசத்தில் மட்டும் கடும் குளிருக்கு 70 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.

ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரியில் கடும் பனிப்பொழிவு நிலவுவது வழக்கம். அந்த வகையில், ஜம்மு-காஷ்மீர் மற்றும் இமாச்சலப்பிரதேசத்தின் மலைப்பகுதிகளில் 2.1 டிகிரி செல்சியஸ் வரையிலும் தரைப்பகுதிகளில் 5 டிகிரி வரையிலும் குளிர் நிலவுகிறது. இது மேலும் அதிகரிக்கும் என வானிலை ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து டெல்லியிலுள்ள இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் மன்மோகன் சிங் கூறும்போது, “இப்போது இமாச்சலப்பிரதேசத்தில் அதிக குளிர் நிலவுகிறது. இரவு நேரங்களில் அதன் அளவு 1 டிகிரி செல்சியஸ் வரை செல்கிறது. இதில், மேற்கத்திய இடையூறு அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு இருக்காது. குளிரின் அளவு மட்டும் பகல் நேரங்களில் மேலும் அதிகரிக்கும் நிலை உள்ளது” என்றார்.

காஷ்மீரின் பஹல்காம் மற்றும் குல்மார்க், ஜம்முவின் குப்வாரா, இமாச்சலப்பிரதேசத்தின் குல்லுவில் நேற்று முன்தினம் முதல் அதிக பனிப்பொழிவு தொடங்கி உள்ளது. இமாச்சலப்பிரதேசத்தின் பிரபல சுற்றுலா தலங்களான சிம்லா மற்றும் மணாலியில் முறையே 2.4 மற்றும் 2.1 செல்சியஸ் டிகிரி குளிர் நிலவுகிறது.

அடர்ந்த பனி காரணமாக காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் குளிர் காற்று வீசுகிறது. இதனால், பேருந்துகளில் சாதாரண நாட்களில் ஒரு மணி நேரத்தில் கடக்கக்கூடிய பயண தூரத்தைக் கடக்க இப்போது 4 மணி நேரம் வரை ஆகிறது. கடந்த 3 நாட்களாக டெல்லியில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய 15 முதல் 22 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. 20-க்கும் மேற்பட்ட ரயில்களின் நேரங்களில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதேபோல பல விமான சேவை ரத்தாகி உள்ளது.

இந்நிலையில், தங்குவதற்கு வீடுகள் இன்றி வெட்டவெளியிலும் சாலை ஓரங்களிலும் தங்கும் ஏழைகளின் நிலை மிகவும் மோசமாகி உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இவர்கள் குளிரால் உயிரிழக்கும் நிலையை தடுக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் பலனில்லை. இந்த ஆண்டு கடும் குளிருக்கு உத்தரபிரதேசத்தில் மட்டும் இதுவரை சுமார் 70 பேர் பலியாகி உள்ளனர். மாநிலத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் மிக அதிகமாக 22 பேர் பலியாயினர்.

ஏழைகள் தங்குவதற்காக மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து நகரங்களிலும் அரசு கூடாரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் தீ மூட்டி குளிர் காய்வதற்காக விறகுகளையும் இலவசமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஏழைகளுக்காக வழங்கப்படும் விறகுகள் லக்னோவின் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் முக்கியப் பிரமுகர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு விடுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதனால், முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் இரவு நேரங்களில் அரசு கூடாரங்களுக்குச் சென்று திடீர் சோதனை நடத்தி வருகிறார். வரும் 10-ம் தேதிக்குப் பிறகு குளிர் படிப்படியாகக் குறையத் தொடங்கும் என வானிலை ஆய்வு மையத்தினர் கருதுகின்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

Cold, Northern States and snowfall: 70 killed in Uttar Pradesh to stay in the facility without

Due to heavy snowfall in the Northern States is haunted and tormented by the cold. So without enough space to stay l