ஹெல்மெட் அணிந்து பேருந்தை இயக்கிய ஓட்டுநர்: கோபியில் பரபரப்பு

ஈரோடு மாவட்டம் கோபி போக்குவரத்துக் கழக பணிமனையில் 80 அரசுப் பேருந்துகள் உள்ளன. இவற்றில் 50 பேருந்துகள் நேற்று இயக்கப்பட்டன. இந்தப் பேருந்துகள் சத்தியமங்கலம், ஈரோடு, கோவை, பவானி, திருப்பூர், மதுரை, புளியம்பட்டி என பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இயக்கப்பட்டன. இந்நிலையில் நேற்று கோவையில் இருந்து புறப்பட்ட அரசுப் பேருந்து கோபி பேருந்து நிலையத்துக்குள் வந்தது.

அந்த பேருந்தின் ஓட்டுநர் எஸ்.எஸ்.சிவக்குமார் ஹெல்மெட் அணிந்திருந்தார். அண்ணா தொழிற்சங்கத்தைச் சேர்ந்த சிவக்குமார் நேற்று முன்தினம் முதல் பேருந்தை இயக்கி வருகிறார். இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது:

அரசு போக்குவரத்துக் கழக ஊழியர்களின் போராட்டத்துக்கு நடுவே நான் பேருந்தை இயக்கி வருகிறேன். எனவே என்னை யாரும் தாக்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே முன்னெச்சரிக்கையாக நான் ஹெல்மெட் அணிந்தபடி பேருந்தை இயக்கி வந்தேன். நான் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்ததை மக்கள் வித்தியாசமாக பார்த்தனர். கோவை பேருந்து நிலையம், கருமத்தம்பட்டி அருகே உள்ள சுங்கச்சாவடி ஆகிய இடங்களில் மக்கள் என்னை செல்போனில் படம் பிடித்தனர் என்றார்.

Source: The Hindu

