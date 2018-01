பள்ளிப்படிப்பை முடித்து உயர்கல்விக்கு செல்வோர் எண்ணிக்கை: நாட்டிலேயே தமிழகம் ‘டாப்’

இந்தியாவில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்து உயர்கல்விக்கு செல்வோரின் எண்ணிக்கையில் 46.9 சதவிகிதத்துடன் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. #TamilNadu #HRDMinistry

புதுடெல்லி: மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை மந்திரி பிரகாஷ் ஜவடேகர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உயர்கல்வி தொடர்பான புள்ளிவிபர பட்டியலை வெளியிட்டார். அதில், பள்ளிப்படிப்பை முடித்து உயர்கல்விக்கு செல்வோரின் எண்ணிக்கை இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் அதிகமாக உள்ளது. 46.9 சதவிகிதத்துடன் தமிழகம் இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்தியாவின் மொத்த சராசரியே 25.2 சதவிகிதம் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில் தமிழகம் தொடர்ந்து நான்காண்டுகளாக முதலிடத்தில் உள்ளது பீகார், அசாம், மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒரிசா மாநிலங்கள் முறையே, 14.4 %, 17.2 %, 18.5, 21 % சதவிகிதங்களுடன் பட்டியலில் கடைசி இடங்கள் பிடித்துள்ளன. யூனியன் பிரதேசங்களை பொறுத்தவரை சண்டிகர் 56.1 சதவிதத்துடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்கள் உயர்கல்வி கற்பதிலும், பட்டியலின மாணவர்கள் உயர்கல்வி கற்பதிலும் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பதாகவும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. #TamilNadu #HRDMinistry

Source: Maalaimalar

English summary

Go to the school of higher education in the country: the number of Tamil Nadu ‘ top ‘

India finished at the school for higher education, with 46.9 percent in the number of people first