உடல்நிலை சரியில்லாததால் வெறுப்பு: தாயைக் கொலை செய்த குஜராத் பேராசிரியர்

தாய்க்கு உடல்நிலை சரியில்லாததால் வெறுப்படைந்த குஜராத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஒருவர், அவரை மாடியிலிருந்து கீழே தள்ளி கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் சந்தீப் நத்வானி (35). இவர் ராஜ்கோட் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது தாயார் ஜெய்ஸ்ரீ நத்வானி (64), தமது மகனின் வீட்டிலேயே வசித்தார். ஜெய்ஸ்ரீக்கு அண்மையில் மூளை பக்கவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், நடக்க முடியாத நிலைக்கு ஆளானார். இதன் காரணமாக, தமது தாயாரின் அன்றாடப் பணிகள் அனைத்தையும் சந்தீப் நத்வானியே செய்து வந்தார். இதனால் ஒருகட்டத்தில் வெறுப்படைந்த அவர், தமது தாயைக் கொலை செய்ய தீர்மானித்தார்.

அதன்படி, கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27-ம் தேதி, ஜெய்ஸ்ரீயை தான் வசிக்கும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் 4-வது தளத்திற்கு கொண்டு சென்ற சந்தீப், அங்கிருந்து அவரை கீழே தள்ளிவிட்டார். இதில், அவரது தாயார் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, தனது தாயார் மாடியிலிலிருந்து தவறி விழுந்துவிட்டதாக காவல் நிலையத்தில் சந்தீப் தெரிவித்தார். போலீஸாரும் அவரது கூற்றை நம்பி வழக்கை தற்கொலை என்று முடித்துக் கொண்டனர்.

புதிய திருப்பம்: மூன்று மாதங்கள் கழிந்த நிலையில், இந்த வழக்குப் பதிவான ராமேஸ்வர் பார்க் காவல் நிலையத்திற்கு கடந்த வாரம் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது. அதில் பேசிய மர்மநபர், மேற்குறிப்பிட்ட நிகழ்வு ஒரு கொலை என கூறிவிட்டு இணைப்பை துண்டித்துள்ளார். சந்தேகமடைந்த போலீஸார் சந்தீப் வீடு அமைந்துள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர்.

அப்போது, சந்தீப் தமது தாயாரை மேல் தளத்துக்கு அழைத்துச் செல்வது, அவர் தனியாக இறங்கும் காட்சிகள் பதிவாகியிருந்தன. அதன்பின் சந்தீப்பிடம் போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். இதில், தமது தாயாரை கொலை செய்ததை அவர் ஒப்புக்கொண்டார். இதையடுத்து, போலீஸார் அவரை கடந்த வியாழக்கிழமை கைது செய்தனர். உடல்நிலை சரியில்லாத ஒரே காரணத்துக்காக தாயை மகனே கொலை செய்தது குஜராத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

Source: The Hindu

