ராமேசுவரம் அக்னி தீர்த்த கடலில் நீராடி துணை முதல்வர் நடத்திய பரிகார பூஜை

ராமேசுவரம் அக்னி தீர்த்தக் கடலில் புனித நீராடிய துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பின்னர் நடந்த பரிகார பூஜையில் பங்கேற்றார்.

ராமேசுவரத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை இரவில் வந்த அவரை ஆட்சியர் (பொறுப்பு) முத்துமாரி மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஓம்பிரகாஷ் மீனா உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர். பின்னர் ராமேசுவரம் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியார் விடுதியில் தங்கிய அவர், சனிக் கிழமை அதிகாலையில் அக்னி தீர்த்தக் கடலில் புனித நீராடினார். அதன்பிறகு ராமேசுவரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் உள்ள 22 தீர்த்தங்களிலும் புனித நீராடினார். பின்னர், தனியார் மண்டபம் ஒன்றில் நடைபெற்ற பரிகார பூஜையிலும் பங்கேற்றார்.

நேற்று மதியம் தனுஷ்கோடியில் உள்ள சேது தீர்த்தத்தில் புனித நீராடி பூஜையை நிறைவு செய்தார்.

பின்னர் மாலை 4 மணியளவில் தனது குடும்பத்தினருடன் ராமநாதசுவாமி கோயிலுக்குச் சென்று ராமநாதசுவாமி, பர்வதவர்த்தினி அம்பாளை தரிசனம் செய்தார்.

துணை முதல்வருடன் மாவட்ட அதிமுக செயலர் முனியசாமி, முன்னாள் மாவட்டச் செயலர் தர்மர், இளைஞரணி துணைச் செயலர் கே.கே.அர்ச்சுனன் உடனிருந்தனர்.

