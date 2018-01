மருத்துவமனை பில்களில் மோசடி: கேரள பெண் அமைச்சர் மீது ஆணையம் விசாரணை

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி நடைபெறுகிறது. இங்கு சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக உள்ள கே.கே.சைலஜா, சமீபத்தில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார். பின்னர் சிகிச்சை பெற்றதற்காக ரூ.3,90,250-க்கான பில்களை அரசிடம் சமர்ப்பித்து பணத்தைப் பெற்றுள்ளார்.

ஆனால் அந்த பில்களில் மோசடி செய்திருப்பதாக பாஜக மூத்த தலைவர் சுரேந்திரன், முன்னாள் முதல்வர் அச்சுதானந்தனின் செயலராக இருந்த ஷாஜகான் ஆகியோர் குற்றம் சாட்டினர்.

அமைச்சர் சைலஜாவும், சில மருத்துவர்களும் சேர்ந்து போலி ஆவணங்களைத் தயாரித்து பில்களை அரசிடம் தாக்கல் செய்துள்ளனர். இதன்மூலம் அரசுக்கு சைலஜா இழப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளார் என்று அவர்கள் குற்றம்சாட்டினர். மருத்துவச் செலவை பெறுவது தொடர்பான கேரள சட்டப் பேரவை உறுப்பினர்கள் (மருத்துவ வசதிகள்) விதிகள், 1994-ன்படி இது அப்பட்டமான விதிமீறலாகும் என்று அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் மார்க்சிஸ்ட் அரசுக்கு சங்கடம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக சைலஜாவிடம் கேட்டபோது, “இந்த விஷயத்தில் நான் எந்தத் தவறும் செய்யவில்லை. சட்டப் பேரவை உறுப்பினர் ஒருவர் மருத்துவமனையில் செலவு செய்வதற்கு என்ன பணம் பெற முடியுமோ அதை மட்டுமே அரசிடம் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து பெற்றேன்” என்றார்.

இதுதொடர்பாக விசாரணை நடத்தி ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையம் விரைவில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கவுள்ளது. ஒருவேளை அமைச்சர் தவறு செய்தது தெரியவந்தால், வரும் 22-ம் தேதி தொடங்கும் சட்டப் பேரவைக் கூட்டத் தொடரில் இப்பிரச்சினை வெடிக்கும் எனத் தெரிகிறது.

