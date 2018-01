முழு அடைப்பு போராட்டம் தொடரும்: பட்டாசு சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சம்மேளனம் அறிவிப்பு

பட்டாசு ஆலைகளின் முழு அடைப்பு போராட்டம் தொடரும் என்றும், ஜனவரி 10-ம் தேதி முதல் உண்ணாவிரதம், மனிதச் சங்கிலி, பேரணி என பல்வேறு கட்டப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாகவும், அனைத்திந்திய பட்டாசு சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சம்மேளனம் அறிவித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் பட்டாசு உற்பத்தி, விற்பனை மற்றும் பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கக் கோரி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு விசாரணை நேற்று முன்தினம் ஏ.கே. சிக்ரி தலைமையிலான அமர்வு விசாரணை நடத்தியது. அதன்பின்னர், இந்த வழக்கின் விசாரணை 22-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், அடுத்தகட்ட போராட்டம் குறித்தும், வழக்கை எதிர்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்தும், அனைத்திந்திய பட்டாசு சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சம்மேளனம் சார்பில் சிவகாசியில் உள்ள டான்பாமா மண்டபத்தில் சம்மேளனத்தின் துணைத் தலைவர்கள், ஆசைத்தம்பி, மாரியப்பன் ஆகியோர் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து சம்மேளனத்தின் துணைத் தலைவர் மாரியப்பன் அளித்த பேட்டி:

மத்திய சுற்றுச்சூழல் வாரியம்

நாடு முழுவதும் பட்டாசு உற்பத்திக்கு தடை கோரி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு விசாரணை நடைபெற்றபோது மத்திய சுற்றுச்சூழல் வாரியத்தின் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவில்லை என்பதால் வழக்கை ஒத்திவைக்கப்பட இருந்தது. ஆனால், இதுகுறித்து நீதிமன்றம் கேட்டபோது அறிக்கை தயாராக உள்ளது என்றும், தாக்கல் செய்வதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அவ்வாறு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் ஆணையம் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் ஒரு பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் மாசு குறைந்துள்ளதாகவும், சில பகுதிகளில் 3 மடங்கு மாசு அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. டெல்லியில் பட்டாசு வெடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டதும், சில பகுதிகளில் தடையை மீறி பட்டாசு வெடிக்கப்பட்டதும் இதற்கு காரணம் என்றும், அந்த அறிக்கையில் முன்னுக்குப் பின் முரணான தகவல்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. அதையடுத்து, வழக்கு விசாரணை 22-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

1 கோடி தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு

இந்த வழக்கு எவ்வளவு நாட்களுக்கு நடைபெறும் எனத் தெரியவில்லை. இதனால், ஆர்டர்கள் இல்லாததால் சிவகாசியில் உள்ள 840 பட்டாசு ஆலைகளும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. சிவகாசியில் மட்டும் 8 லட்சம் தொழிலாளர்களும், நாடு முழுவதும் சுமார் ஒரு கோடி தொழிலாளர்களும் வெகுவாக பாதிப்படைந்துள்ளனர். தொழிலில் நிலையற்ற தன்மை நிலவுவதால், பட்டாசு ஆலைகளின் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் தொடர்கிறது. கூட்டமைப்பில் உறுப்பினராக உள்ள அனைத்து சங்கங்களும் இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. அதோடு, தமிழக முதல்வர், எம்.பி.க்கள், மத்திய அமைச்சர்கள், பிரதமரை நேரில் சந்தித்து பட்டாசுத் தொழில் எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து விவரிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். எங்களது நிலைமை மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக அஹிம்சை வழியில் போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்.

வரும் 10-ம் தேதி சிவகாசியில் அனைத்து பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பட்டாசு தொழில் சார்ந்தோர் உண்ணாவிரதம் நடத்த உள்ளோம். அதைத் தொடர்ந்து பல்வேறு கட்ட போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளோம். எங்களது போராட்டம் அஹிம்சை வழியில் நடைபெறும். எந்த அரசுக்கும் விரோதமாக எங்கள் போராட்டம் இருக்காது. மேலும், உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கில், விருதுநகர் மாவட்ட பட்டாசு மற்றும் தீப்பெட்டி தொழிலாளர் சங்கம் சிஐடியு சார்பிலும், அனைத்திந்திய பட்டாசு போக்குவரத்து தொழில் சங்கம், சிவகாசி அச்சக உரிமையாளர் சங்கம், சிவகாசி காகித விற்பனையாளர் சங்கம், பேக்கேஜிங் நிறுவனம், காகித நிறுவனம் உள்ளிட்ட 9 மனுக்கள் பட்டாசு தொழிலுக்கு ஆதரவாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மனுக்களையும் உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. அதோடு, இந்த வழக்கில் பட்டாசு தொழிலுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து தமிழக அரசும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்ய வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளோம் என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Full choke will continue struggle: Fireworks Association Federation of Chamber announcement

Fireworks factories, and that the full extent of blockage struggle will continue January 10-Hoagland, human chain, the first hunger strike deal