திருவாரூர்; திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை அருகே மேலதொண்டியகாடு பகுதியில் டிராக்டர் கவிழ்ந்து பள்ளி மாணவர் ஒருவர் பரிதாபமாக பலியாகியுள்ளார். அனுமதியின்றி மணல் ஏற்றிச் சென்ற டிராக்டர் கவிழ்ந்து 12-ம் வகுப்பு மாணவர் பிரவீன் என்பவர் உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

The last tractor loaded with sand without permission falls sacrifice school student

Tiruvarur; Melathondiakadu area, near muthupet, tiruvarur district overturned tractor in high school students