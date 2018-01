இன்று திமுக, காங். எம்எல்ஏ-க்கள் கூட்டம்

அண்மையில் நடந்து முடிந்த ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் திமுக, 3-வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டதுடன் டெபாசிட் தொகையையும் பறிகொடுத்தது. இது திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சியினரிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் ஜனவரி 8-ம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குகிறது. அதில் முதல் முறையாக டிடிவி. தினகரன் பங்கேற்க இருக்கிறார்.

இதற்கிடையே திமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இக்கூட்டத்தில் நாளை தொடங்க உள்ள சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் எவ்வாறு செயல்படலாம், மற்றும் ஆர்.கே.நகர் தோல்வி குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது.

இதேபோல, காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் சு.திருநாவுக்கரசர் தலைமையில் சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று மாலை 6 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.

