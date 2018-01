ஊதிய முரண்பாட்டை களையக் கோரி 2009-க்கு பிறகு நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் உண்ணாவிரதம்

சமவேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சென்னை சேப்பாக்கம் விருந்தினர் மாளிகை அருகே இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பங்கேற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நேற்று நடைபெற்றது.

இதுகுறித்து இடைநிலை பதிவுமூப்பு ஆசிரியர்கள் இயக்கத்தின் மாநில பொதுச்செயலாளர் ஜே.ராபர்ட், மாநில துணைச் செயலாளர் ச.வேல்முருகன் ஆகியோர் கூறியதாவது:

இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு 1.6.2009-க்கு முன் பணியில் உள்ளவர்களுக்கு அடிப்படை ஊதியம் ரூ.11,170 எனவும், 1.6.2009-க்குப் பின் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.3,170 குறைத்து ரூ.8,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிட்டது.

வேறுபட்ட அடிப்படை ஊதியம்

ஒரே பதவி, பணி, கல்வித்தகுதி என அனைத்தும் இருந்தும், இருவேறுபட்ட அடிப்படை ஊதியங்களை இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பெற்று வருகின்றனர். இந்த ஊதிய முரண்பாடுகளை களையக் கோரி கடந்த 2016-ம் ஆண்டு காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ின்னர், 7-வது ஊதியக் குழுவில் 2009-க்குப் பின் நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய முரண்பாடுகளை சரி செய்ய பரிந்துரைக்கப்படும் என எழுத்துப்பூர்வமாக உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டது.

ஆனால், தற்போது 7-வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்தியுள்ள தமிழக அரசு எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுத்த உத்தரவாதத்தை நிறைவேற்றவில்லை. எனவே, 2009-க்குப் பின் நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாட்டை களையாவிட்டால், துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தை இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு வழங்குவதை உணர்த்தும் விதமாக டிபிஐ வளாகத்தில் துப்புரவுப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் போராட்டத்தை நடத்தவுள்ளோம். இரண்டாம் கட்டமாக தலைமைச் செயலக முற்றுகைப் போராட்டம் நடைபெறும்.

இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

Source: The Hindu

English summary

Seeking to eliminate the wage conflict after 2009-designated secondary grade teachers on hunger strike

Equal pay for equal work emphasized the demand for guest house near the transition at chepauk, Chennai asiriyar