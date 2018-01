ஆர்.கே.நகர் தோல்வி… மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் மா.செ.க்கள் கூட்டம்

சென்னை: ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் திமுக டெபாசிட் இழந்ததை அடுத்து அதுகுறித்து ஆலோசனை நடத்துவதற்காக கட்சியின் செயல்தலைரவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று அண்ணா அறிவாலயத்தில் தொடங்கியது. ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் திமுக, பாஜக உள்பட 57 வேட்பாளர்கள் டெபாசிட் இழந்தனர். இந்நிலையில் ஏற்கெனவே அறிவித்தபடி இன்று திமுக மாவட்ட செயலாளர்ள் கூட்டம் அண்ணா அறிவாலயத்தில் தொடங்கியது. இதையடுத்து ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் திமுக தோல்வியை அடுத்து மாவட்டச் செயலாளர்களை உத்வேகப்படுத்தும் வகையிலும், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக ஆலோசிப்பதற்காகவும் இந்தக் கூட்டம் கூட்டப்பட்டுள்ளது. பொதுச்செயலாளர் க.அன்பழகன், முதன்மைச் செயலாளர் துரைமுருகன், துணைப் பொதுச் செயலாளர்கள் வி.பி.துரைசாமி, ஐ.பெரியசாமி, சுப்புலெட்சுமி ஜெகதீசன் ஆகியோர் முன்னிலை வகிக்கின்றனர். உள்ளாட்சித் தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளதால், அதற்கு தயாராகுமாறு மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தமிழகம், புதுச்சேரியை சேர்ந்த 65 மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர்.

