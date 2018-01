தமிழக சட்டப்பேரவையில் சுயேச்சை எம்எல்ஏவாக பதவியேற்ற டிடிவி தினகரனுக்கு, எதிர்க்கட்சி வரிசையில் 148-வது இருக்கை எண் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக பேரவைச் செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

Source: The Hindu

English summary

On the floor of the DTV allotment for 148-seat Belfast Telegraph

MLA in the Legislative Assembly of Tamil Nadu, an independent sworn DTV dinakaran, on the opposition benches to seat 148-