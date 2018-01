தமிழக அரசே நேரடியாக மணல் விற்பனையில் ஈடுபட வேண்டும்: வாசன்

தமிழகத்தில் அனைத்து தரப்பினரும் மணலை தட்டுப்பாடில்லாமல், குறைந்த விலையில் தேவைக்கு ஏற்ப வாங்கி பயன்பெறுவதற்கு ஏதுவாக தமிழக அரசே நேரடியாக மணல் விற்பனையில் ஈடுபட வேண்டும் என, தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று (ஞாயிறு) அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், “தமிழகத்தில் கடந்த சில வருடங்களாக கட்டுமானப் பணிகளுக்கு மணல் தட்டுப்பாடு தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது. இதனால் கட்டுமானப் பணிகள் படிப்படியாக குறைந்து அவசியத் தேவைக்காகவும் மணல் கிடைக்கவில்லை. அப்படியே மணல் கிடைத்தாலும் அதன் விலை சாதாரண மக்களுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது.

குறிப்பாக மணல் தட்டுப்பாடு, மணல் விலை ஏற்றம் போன்ற காரணங்களால் கட்டுமானப் பணிகள் தற்போது முடங்கிப் போகக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும் கட்டுமானத் தொழிலை நம்பியுள்ள கூலித்தொழிலாளர்கள் தான் முற்றிலும் வேலை வாய்ப்பை இழந்து நிற்கிறார்கள்.

இச்சூழலில் தமிழக அரசு மணல் தட்டுப்பாட்டை போக்கவும், மணல் விலையை கட்டுக்குள் வைக்கவும் மேற்கொண்ட மாற்று நடவடிக்கைகள் என்ன. அப்படியே நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் அதனால் என்ன பயன் ஏற்பட்டது என்றால் ஏதுமில்லை. மேலும் நாளுக்கு நாள் மணல் தட்டுப்பாடு அதிகமாகி, மணல் விலை பலமடங்கு அதிகமாகி இருக்கின்ற சூழலில் வெளிநாட்டிலிருந்து மணல் இறக்குமதி செய்வதற்காக இதுவரையில் துரித நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை.

குறிப்பாக மணல் குவாரிகளை அரசே இயக்கும் என்றார்கள் அதனாலும் பயன் இல்லை. பிறகு எம்-சாண்ட் மணல் விற்பனை செய்ய மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சியிலும் மணல் விலை ஏற்றம். இப்படி தமிழக அரசின் பொறுப்பற்ற நடவடிக்கைகளால் மணல் தட்டுப்பாடு நீங்காததோடு, மணல் விலையும் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது.

இந்நிலையில் ஏற்கனவே மலேசியாவில் இருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகத்துக்கு இறக்குமதியான மணலும் விற்பனைக்கு எடுத்தச் செல்லமுடியாமல், தடை ஏற்பட்டு தேக்கமடைந்துள்ளது. மேலும் தற்போதும் தூத்துக்குடிக்கு இறக்குமதிக்கு வந்த மணல் வேறு மாநிலத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு விட்டது. இதற்கெல்லாம் காரணம் தமிழக அரசின் மெத்தனப்போக்கே.

இச்சூழலில் தமிழகத்தில் இறக்குமதி செய்யப்படும் மணலின் விலையை நிர்ணயம் செய்து, விற்பனை செய்வதற்கு பொதுப்பணித்துறைக்கு தமிழக அரசு தற்போது அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழக அரசு 11 கட்டுப்பாடுகள் விதித்து அரசாணையும் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த கட்டுப்பாடுகள் எந்தவிதத்திலும் மேலும் மணல் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதற்கும், மணல் விலை ஏற்றத்திற்கும் வழி வகுத்துவிடக்கூடாது என்பதில் தமிழக அரசு உறுதியோடு இருக்க வேண்டும்.

அது மட்டுமல்ல மணல் இறக்குமதியாவதில் தரம் பார்த்து, விலை நிர்ணயம் செய்து, விற்பனைக்கு வரும் போது சாமானிய மக்களும் தேவைக்கு ஏற்ப மணல் வாங்கி பயன்பெற வேண்டும். இவ்வாறு அரசே நேரடியாக மணலை விற்க முன்வரும்போது இடைத்தரகர்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல், அரசுக்கு வேண்டியவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்காமல், வெளிப்படைத்தன்மையோடு தமிழகத்திற்கே மணலை விற்க முன்வர வேண்டும். இதன் மூலம் கட்டுமானத்தொழிலை நம்பியுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு தொடர் வேலை வாய்ப்பு கிடைத்திட வேண்டும்.

மேலும் தமிழகம் முழுவதும் கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ள இருக்கின்ற ஏழை, எளிய, நடுத்தர மக்கள் உட்பட அரசு, தனியார் என அனைத்து தரப்பினரும் மணலை தட்டுப்பாடில்லாமல், குறைந்த விலையில் தேவைக்கு ஏற்ப வாங்கி பயன்பெறுவதற்கு தொடர் நடவடிக்கைகளில் தமிழக அரசே நேரடியாக ஈடுபட வேண்டும்’’ எனக் கூறியுள்ளார்.

