ஜனவரி 23-ல் தமிழகம் முழுவதும் மின்ஊழியர்கள் ஸ்டிரைக்

சென்னை: ஜனவரி 23-ம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் மின்ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடபோவதாக அறிவித்துள்ளனர். ஜனவரி 23-ம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மறுநாள் காலை 6 மணி வரை போராட்டத்தில் ஈடுபடபோவதாக அறிவித்துள்ளனர். ஊதிய உயர்வு, பணிநிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஸ்டிரைக்கில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

