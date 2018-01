அரசு பஸ்களை தற்காலிக டிரைவர்கள் ஓட்டியதால் விபத்து: பயணம் செய்ய பொதுமக்கள் அச்சம்

போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் ஸ்டிரைக்கில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், அரசு பஸ்களை தற்காலிக டிரைவர்கள் ஓட்டுவதால் பெரும் விபத்துக்குள் ஏற்படுகின்றன. இதனால் பஸ்சில் பயணம் செய்ய பொதுமக்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களின் போராட்டத்தால் கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாததால் கடந்த 4-ந்தேதி இரவு திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பஸ்களை நடுவழியில் நிறுத்தி ஆங்காங்கே பயணிகளை இறக்கி விட்டதால் தவிப்புக்குள்ளானர்கள். இன்று 4-வது நாளாக போராட்டம் நீடிக்கிறது. பெரும்பாலான அரசு டிரைவர்கள், கண்டக்டர்கள் பணிக்கு வராததால் குறைந்த அளவிலேயே பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு பயணிகள் அவதிக்கு ஆளாகி உள்ளனர். சென்னையில் 30 சதவீத பஸ்கள் மட்டுமே இயக்கப்படுவதால் பொது மக்கள் அவதிப்பட்டனர். இதே போல் தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து போக்குவரத்து கழகங்களிலும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே பஸ்கள் ஓடுகின்றன. நிலைமையை சமாளிக்க தற்காலிகமாக தினக்கூலி அடிப்படையில் டிரைவர்கள், கண்டக்டர்களை பணியில் அமர்த்தி அவர்களைக் கொண்டு பஸ்களை இயக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் 66 சதவீத பஸ்கள் இயக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். என்றாலும் தற்காலிக டிரைவர்களால் விபத்துக்கள் ஏற்படுவதால் பஸ்களில் பயணம் செய்ய பொது மக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். சென்னையில் தற்காலிக பஸ் டிரைவர்களால் நேற்று ஒரே நாளில் விபத்துக்கள் நடந்துள்ளன. வள்ளலார் நகரில் இருந்து கோயம்பேட்டுக்கு இயக்கப்படும் 48சி மாநகர பஸ் நேற்று காலையில் கோயம்பேடு 100 அடி சாலையில் சென்ற போது குண்டும், குழியுமான சாலையில் சிக்கி டயர் பஞ்சரானது. அப்போது தாறுமாறாக ஓடிய பஸ் டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து முன்னால் சென்ற மோட்டார் சைக்கிள் மீது பஸ் மோதியது. இந்த விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றவர் உயிர் தப்பினார். ஆத்திரம் அடைந்த அந்த வாலிபர் திடீரென தனது சட்டையை கழற்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். பஸ்சை ஓட்டி வந்த டிரைவரிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். போலீசார் விரைந்து சென்று அவரிடம் சமாதான பேச்சு நடத்தினர். இந்த விபத்து காரணமாக கோயம்பேடு 100 அடி ரோட்டில் 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. மயிலாப்பூரில் தற்காலிக டிரைவர் இயக்கிய பஸ்சும் மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற வாலிபர் மீது மோதியது. இதில் மோட்டார் சைக்கிளோடு அந்த வாலிபர் பஸ்சுக்கு அடியில் சிக்கினார். ஆனால் மயிரிழையில் அவரும் உயிர் பிழைத்தார். இதே போல மயிலாப்பூர் லஸ் சந்திப்பிலும் விபத்து நடந்தது. பெசன்ட் நகரில் இருந்து பெரம்பூர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த 29சி மாநகர பஸ் சாலையோரமாக நடந்து சென்ற வாலிபர் மீது மோதியது. இதில் அந்த வாலிபர் கீழே விழுந்தார். அவரது கை முறிந்தது. ஆனால் பஸ் டிரைவர் நிற்காமல் சென்று விட்டார். இது பற்றி அப்பகுதி மக்கள் கூறும்போது, பஸ் ஓட்டிய தற்காலிக டிரைவரே ஓரமாக நடந்து சென்ற வாலிபர் மீது மோதி விட்டார் என்று குற்றம் சாட்டினர். கோயம்பேட்டில் இருந்து ஆவடிக்கு சென்ற பஸ் (தடம் எண்.77) பஸ் நிலையத்தை அடைந்ததும் டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஓடியது. பின்னர் காம்மவுண்ட் சுவரில் மோதி நின்றது. அப்போது பஸ்சுக்குள் 30-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் இருந்தனர். அவர்கள் பஸ் நின்றதும் அலறியடித்துக் கொண்டு கீழே இறங்கி ஓடினார்கள். இதுபற்றி பொது மக்கள் கூறும்போது, மாநகர போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் இதுபோன்று பயணிகளின் உயிரோடு விளையாடக்கூடாது என்றும், போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தனர். பண்ருட்டியில் இருந்து 30 பயணிகளுடன் கடலூர் சென்ற பஸ்சை தற்காலிக டிரைவர் ராதாகிருஷ்ணன் ஓட்டிச் சென்றார். நெல்லிக்குப்பம் அருகே அந்த பஸ் வயலுக்குள் பாய்ந்தது. இதில் 2 பெண்கள் காயம் அடைந்து கடலூர் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இந்த விபத்தால் 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. விருத்தாசலத்தில் இருந்து சேத்தியாதோப்பு சென்ற பஸ்சை தற்காலிக டிரைவர் இயக்கிய போது அது தாறுமாறாக ஓடியதால் பயணிகள் கூச்சலிட்டனர். இதனால் டிரைவர் பஸ்சை சாலையோரம் நிறுத்தி விட்டார். இதே போல் நெய்வேலி ஆர்ச்கேட் பகுதியில் சென்ற பஸ் முன்னாள் சென்ற கார் மீது மோதியது. இதில் கார் லேசாக சேதம் அடைந்தது. பயணிகள் கூச்சலிட்டதால் தற்காலிக டிரைவர் பஸ்சை நிறுத்திவிட்டார். திருச்சி சத்திரம் பஸ் நிலையத்தில் இருந்து பெரிய சூரியூருக்கு தற்காலிக டிரைவர் ஓட்டிய பஸ் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கார் மீது மோதியது. இதில் கார் சேதம் அடைந்தது. அதில் இருந்தவர்கள் காயமின்றி உயிர் தப்பினர். திருச்சி ரெயில்வே மேம்பாலம் அருகே அரசு பஸ்சை தற்காலிக டிரைவர் இயக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டார். திருச்சியில் இருந்து துறையூர் சென்ற அரசு பஸ்சை தற்காலிக டிரைவர் ஓட்டியதால் மர்ம நபர்கள் அதன் மீது கல் வீசி தாக்கினார்கள். இதில் கண்ணாடிகள் உடைந்து சேதம் அடைந்தது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூரில் இருந்து கமுதிக்கு தற்காலிக டிரைவர் இயக்கிய பஸ் பாக்குவெட்டி என்ற இடத்தில் தாறுமாறாக ஓடி சாலையோர பள்ளத்தில் பாய்ந்து நின்றது. இதில் யாருக்கும் காயம் இல்லை என்றாலும் பயணிகள் அச்சம் அடைந்தனர். இதேபோல் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தற்காலிக டிரைவர்களால் விபத்துக்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக பஸ்களில் பயணம் செய்ய மக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். #TNTransportstrike #Busstrike #TamilNews

