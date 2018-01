திமுக.வுடன் கூட்டணி தொடரும் – மதிமுக தீர்மானம்

சென்னை: திராவிட இயக்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக திமுகவுடன் ஏற்படுத்திய கூட்டணி வருங்காலங்களிலும் தொடரும் என்று மதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மதிமுக‌ உயர்நிலைக் குழு, மாவட்டச் செயலாளர்கள், ஆட்சிமன்றக்குழு, அரசியல் ஆலோசனைக்குழு, அரசியல் ஆய்வு மய்ய உறுப்பினர்கள் கூட்டம் தாயகத்தில் இன்று காலை நடைபெற்றது. மதிமுக‌ அவைத்தலைவர் திருப்பூர் சு. துரைசாமி தலைமையில் இக்கூட்டம் நடைபெற்றது. ”பரபரப்பான அரசியல் பின்னணியில் 2018ம் ஆண்டு தொடங்கியிருக்கிறது. மதிமுகவின் யுக்திகள் மாறலாமே தவிர, நாங்கள் கொண்ட அடிப்படை கொள்கைகளில் இருந்து மாறியது இல்லை. தமிழகத்தின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கவேண்டியதை தொடர்ந்து எங்களது கடமையை நாங்கள் செய்துவருகிறோம். பணம் தான் எதிர்கால அரசியல் தீர்மானிக்கிறது என்பது கவலை அளிப்பதாக உள்ளது” என்று சில தினங்களுக்கு முன் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பத்திரிக்கையாளர் சந்நிப்பில் கூறியிருந்தார். இந்நிலையில், மதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில், ‘திராவிட இயக்கத்தை காக்க, மாநில சுயாட்சிக்கு வலுவூட்ட திமுகவுடன் கூட்டணி தொடரும், ஆர்.கே.நகரில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் தந்த வேட்பாளர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும், ஓக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட குமரி மாவட்டத்தை தேசிய பேரிடர் மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்’ என்று பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இக்கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட மேலும் சில‌ தீர்மானங்கள்: * தமிழர் திருநாளாம் தைப்பொங்கல் திருவிழாவைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடும் வகையில், மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கொடிக்கம்பங்களுக்குப் புதிய கொடி ஏற்று விழாக்களை சிறப்பாக நடத்திடுவது. * நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை, குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.2500 என்று தமிழக அரசு நிர்ணயிக்க வேண்டும். * தமிழக அரசு கரும்பு கொள்முதல் விலையாக டன்னுக்கு ரூ.4000மாக தீர்மானிக்க வேண்டும், கரும்பு விவசாயிகளுக்கு சர்க்கரை ஆலைகள் வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை ரூ.2000 கோடியை அரசு வழங்க வேண்டும். *மூன்று ஆண்டுகள் தண்டனை என்ற விபரீதம் விளைவிக்கின்ற பிரிவுகளையும் சேர்த்து, முத்தலாக் தடைச் சட்டத்தைத் திணிக்க முயற்சிப்பதற்குக் கண்டனம் தெரிவிப்பதுடன், நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் ஆய்வுக்கு அனுப்ப வேண்டும். * லட்சக்கணக்கான பட்டாசு தொழிலாளர்கள், உற்பத்தியாளர்கள் வாழ்வாதாரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு மத்திய மாநில அரசுகள் சுற்றுச் சூழல் விதிமுறைகளில் இருந்து பட்டாசு தொழிலுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும் . * நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு அன்றைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் அனுமதி கொடுக்கவில்லை. எனவே, தமிழக அரசு நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அனுமதி கொடுக்கக் கூடாது . இதுபோல இன்னும் பல தீர்மானங்களை மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றியுள்ளது மதிமுக.

