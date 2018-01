திமுகவை அழிப்பதற்கோ, ஒழிப்பதற்கோ எவராலும் முடியாது: ஸ்டாலின்

“திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை அழிப்பதற்கோ, ஒழிப்பதற்கோ, அவர்கள் எப்படிப்பட்ட பதவிகளில், எந்த நிலையில் இருந்தாலும், எந்த கொம்பனாக இருந்தாலும், இந்த இயக்கத்தை அவர்களால் தொட்டுக்கூடப் பார்க்க முடியாது” என அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார்.

சென்னை, அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்களின் கூட்டம் நடைபெற்றது குறித்து, அக்கட்சியின் செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவரிடம் நிருபர் ஒருவர், “திமுகவின் கடைசி அத்தியாயம் தொடங்கி விட்டதாக மத்திய இணை அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்திருக்கிறாரே?” என கேள்வி எழுப்பினர் அதற்கு ஸ்டாலின், “திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை அழிப்பதற்கோ, ஒழிப்பதற்கோ, அவர்கள் எப்படிப்பட்ட பதவிகளில், எந்த நிலையில் இருந்தாலும், எந்த கொம்பனாக இருந்தாலும், இந்த இயக்கத்தை அவர்களால் தொட்டுக்கூடப் பார்க்க முடியாது” என காட்டமாக பதிலளித்தார்.

முன்னதாக, இன்று நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்களின் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் குறித்து பேசினார். 2ஜி வழக்கில் வெற்றி கிடைத்திருப்பதற்கு பாராட்டு தெரிவிப்பது, அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய ஆளுநர் அவர்களின் ஆய்வுகளை உடனே நிறுத்திட வேண்டும், ஒக்கி புயல் நிவாரண நிதியை உடனடியாக வழங்க வேண்டும், முத்தலாக் விவகாரத்தில் இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அச்சத்தை மத்திய அரசு போக்கிட வேண்டும், தேசிய மருத்துவ ஆணைய மசோதா மற்றும் மோட்டார் வாகனத் திருத்தச் சட்ட மசோதா ஆகியவற்றை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும், விவசாகளின் கடன்களை உடனடியாக தள்ளுபடி செய்வதோடு, நெல் – கரும்பு ஆகியவற்றுக்கு உரிய விலை வழங்க வேண்டும், 5 லட்சம் கோடிக்கும் மேல் உயர்ந்துள்ள கடன் சுமை குறித்து ஆய்வு செய்ய குழு அமைக்க வேண்டும், உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலை நடத்துவதில் உள்ள பிரச்னைகள், குளறுபடிகளை உடனடியாக நீக்க வேண்டும், நிறைவாக, எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 24 மற்றும் 25 ஆகிய தேதிகளில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் பிறந்த ஈரோட்டு மண்ணில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் மண்டல மாநாடு நடத்துதல் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு இருப்பதாகக் கூறினார்.

