தேர்தல் நெருங்குவதாலேயே சித்தராமையாவுக்கு தான் ஓர் இந்து என்பது தெரிகிறது: ஆதித்யநாத் சாடல்

சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நெருங்குவதால்தான் கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையாவுக்கு தான் ஓர் இந்து என்பது தெரிகிறது என உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கூறியுள்ளார்.

குஜராத், இமாச்சல் தேர்தல்கள் முடிவுற்ற நிலையில் தற்போது பாஜக மேலிடம் விரைவில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை சந்திக்கவுள்ள கர்நாடக மாநிலத்தைக் குறிவைத்து காய் நகர்த்தி வருகிறது.

அந்த வகையில், உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் பெங்களூருவில் தனது முதல் அரசியல் பொதுக்கூட்டத்தை இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மேற்கொண்டார்.

யோகி ஆதித்யநாத் பேசியதாவது:

“சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நெருங்குவதால்தான் கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையாவுக்கு தான் ஓர் இந்து என்பது தெரிகிறது. ஆனால், மாட்டிறைச்சி உண்பதை ஊக்குவித்துக் கொண்டே தான் ஓர் இந்து என்று சித்தராமையாவால் கூறிக்கொள்ள முடியாது.

கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சி இருந்தபோது பசுவதைக்கு எதிரான சட்டம் அமலில் இருந்தது. ஆனால், காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அந்த சட்டத்தை திரும்பப்பெற்றது. இப்போது, தேர்தல் நெருங்குவதால் சித்தராமையா தனது இந்து அடையாளத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறார்.

கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்த பிறகு 20-க்கும் மேற்பட்ட இந்து மத செயற்பாட்டாளர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். முத்தலாக் சட்டத்தில்கூட கர்நாடகா தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தவில்லை. மாநிலத்தில், சாதி, மத ரீதியிலான பிரிவினைவாத அரசியலை காங்கிரஸ் நடத்துகிறது”

இவ்வாறு யோகி ஆதித்யநாத் கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையாவை கடுமையாக சாடினார்.

Source: The Hindu

