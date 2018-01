மணிப்பூரில் நில நடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 6.0ஆகப் பதிவு

இந்தியா-பர்மா எல்லையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் 6.0 ரிக்டர் அளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

இந்திய நிலநடுக்க ஆய்வுத்துறையின் படி, இந் நிலநடுக்கம் நிலப்பகுதியிலிருந்து 35 கிமீ ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருக்கிறது.

ஆனால், இந்நிகழ்வு துல்லியமாக மணிப்பூரில் என்று சொல்லமுடியாது என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். பர்மா-இந்தியா எல்லையை நெருங்கும் இடங்களில் இது உணரப்பட்டது.

இந்நிலநடுக்கத்தினால் ஏற்பட்ட விபத்துக்களோ சேதாரங்களோ பற்றிய தகவல்கள் எதுவும் வரவில்லை என உயரதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

