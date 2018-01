தமிழக முதல்வர் பழனிசாமியுடன் மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் சந்திப்பு

தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியை, மத்திய இணையமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் இன்று (ஞாயிறு) நேரில் சந்தித்தார்.

அப்போது, தமிழக போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலை நிறுத்தப் பிரச்சினையை முடிவுக்குக் கொண்டுவர விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கவும், ஒக்கி புயலில் உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கு பாரபட்சமன்றி இழப்பீடு வழங்கிடவும் முதல்வரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தாக பொன். ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

கன்னியாகுமரியில் துறைமுகம் அமைப்பதற்கு தமிழக அரசு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்கிடவும், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடந்துவரும் மேம்பாலப்பணிகள் மற்றும் தமிழகத்தில் நடைபெற்றுவரும் பல்வேறு திட்டப்பணிகள் விரைந்து முடிக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் எடுத்திடவும் முதல்வரிடம் வலியுறுத்தியதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இதனை கவனத்தில் கொள்வதாகவும், உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், தமிழக முதல்வர் தெரிவித்தாக, பொன். ராதா கிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

