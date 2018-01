நாட்டின் மருத்துவத்துறையில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு அதிகம்: அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

சித்தன்னவாசல்: மத்திய அரசின் மருத்துவ ஆணைய மசோதா ஷரத்துகளை தமிழக அரசு கடுமையாக எதிர்க்கிறது என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

மருத்துவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளும் வகையில் மசோதா இருக்க வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். நாட்டின் மருத்துவத்துரையில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு அதிகம் என விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Sittanavasal: Central Government’s Medical Commission Bill provisions, the Government of Tamil Nadu is strongly opposed by Health Department