புதுவை அருகே ஆரோவில்லில் தினகரன் பண்ணை வீட்டில் மீண்டும் ஐடி சோதனை

வானூர்: புதுச்சேரி அடுத்த தமிழக பகுதியான ஆரோவில் பகுதியில் டிடிவி தினகரனுக்கு சொந்தமான 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் பண்ணை வீடு அடர்ந்த காட்டு பகுதிக்குள் இருக்கிறது. இதில் 2 ஏக்கர் பரப்பளவில் 6 வீடுகள் தனித்தனியாக கட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் முந்திரி தோப்புகளுக்கு நடுவே உள்ள ஒரு சொகுசு பங்களாவில் ஓய்வு நேரங்களில், தினகரன் வந்து தங்கி செல்வது வழக்கம். கடந்த நவம்பர் மாதம் 9ம் தேதி ஒரே நேரத்தில் தமிழகம் முழுவதும் சசிகலா உறவினர் மற்றும் ஜெயாடிவி அலுவலகம் உள்ளிட்ட 187 இடங்களில் அதிரடி சோதனை நடந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் 6 பேர் கொண்ட குழுவினர் தினகரன் பண்ணை வீட்டில் அதிரடியாக திடீர் சோதனை நடத்தினர். அப்போது அங்கிருந்த காவலாளி கர்ணன், தோட்டத் தொழிலாளர்களிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். பண்ணைவீட்டில் அங்குலம், அங்குலமாக சோதனை நடத்தினர்.

சொகுசு பங்களாவின் அறை கதவுகளை ஒவ்வொன்றாக திறக்கச்சொல்லி சோதனையிட்டனர். இந்த சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. குறிப்பாக பாதாள அறை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதிகாரிகள் சீல்வைத்ததாக தகவல் வெளியானது. இதனை மறுத்த தினகரன் என் வீட்டில் பாதாள அறை ஏதும் இல்லை என தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் இன்று காலை 8 மணியளவில் 3 பேர் கொண்ட வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் பண்ணைவீட்டில் மீண்டும் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். கடந்த சோதனையின் போது அதிகாரிகள் சீல் வைத்த அறையை திறந்து சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதில் விசாரணைக்கு தேவைப்படும் முக்கிய ஆவணங்கள் இருந்ததாலே மீண்டும் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பண்ணை வீட்டுக்கு யாரும் உள்ளே நுழைய முடியாதபடி பிரதான வாயில் கதவை அதிகாரிகள் மூடிவிட்டு சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். தகவலறிந்து வந்த தினகரன் ஆதரவாளர்கள் உள்ளே நுழைய முயன்றனர், அவர்களை உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை. தொடர்ந்து அப்பகுதியில் தினகரன் ஆதரவாளர்கள் குவிந்து வருகின்றனர்.

