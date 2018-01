கோவை: ஒகி புயலால் மாயமானவர்களை தேடும் பணி, கடந்த டிச.26-ம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது என மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் மாயமானவர்களை மீட்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Ogi cyclone vanished them with the task of searching for Dec 26-date completed: Nirmala Seetharaman

