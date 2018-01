சென்னை குண்டுவெடிப்பில் முக்கிய குற்றவாளி கைது எதிரொலி: வாணியம்பாடியில் சிபிஐ முகாம்: தீவிரவாதிகள் குறித்து விசாரணை

வேலூர்: சென்னை ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலக குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் 24 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முக்கிய குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து சிபிஐ அதிகாரிகள் குழுவினர் வாணியம்பாடியில் முகாமிட்டு ரகசிய விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சென்னை சேத்துப்பட்டு ஆர்எஸ்எஸ் மாநில தலைமை அலுவலகம் கடந்த 1993ல் வெடிகுண்டு வைத்து தகர்க்கப்பட்டது. இதில் 11 பேர் உடல் சிதறி பலியானார்கள். இதுகுறித்து சேத்துப்பட்டு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தனர். பின்னர் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டு, தீவிரவாத இயக்கம் தொடர்பு தெரியவந்ததால் சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது. விசாரணையில் 18 பேர் இதில் ஈடுபட்டிருப்பதும், ஆர்டிஎக்ஸ் வகையை சேர்ந்த வெடிகுண்டை தயாரித்து தாக்குதல் நடத்திய முக்கிய குற்றவாளி முஷ்டாக்அகமது என்பதும் தெரியவந்தது. இதுதொடர்பாக சென்னை சிறப்பு தடா நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. அதில் குறிப்பிடப்பட்ட குற்றவாளிகளில் 15 பேரை சிபிஐ கைது ெசய்தது. தலைமறைவான முஷ்டாக்அகமது, இமான்அலி, பழனிபாபா ஆகிய 3 பேரை தேடிவந்தனர். முக்கிய குற்றவாளியான முஷ்டாக்அகமது குறித்து தகவல் தெரிவித்தால் 10 லட்சம் சன்மானம் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், கடந்த 24 ஆண்டுகளாக தேடப்பட்ட முஷ்டாக் அகமது(59) சில தினங்களுக்கு முன்பு சென்னை அருகே பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து அவனை துப்பாக்கி முனையில் சிபிஐ அதிகாரிகள் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட முஷ்டாக்அகமது வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி ஜாப்ராபாத் பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பதால் வாணியம்பாடி, ஆம்பூர், வேலூர் உட்பட பல பகுதிகளில் குற்றவாளி முஷ்டாக்அகமதுவுடன் செல்போனில் தொடர்பு கொண்டவர்களின் விவரங்களை சைபர் கிரைம் உதவியுடன் சிபிஐ அதிகாரிகள் ரகசிய விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தற்போது அவர்கள் வாணியம்பாடியில் முகாமிட்டு குற்றவாளியோடு தொடர்புடையவர்களின் நடமாட்டத்தை ரகசியமாக கண்காணித்து வருவதாகவும் உயரதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

English summary

The main accused in the blasts echoing arrested Madras: the CBI investigation into the camp: extremists in vaniyambadi

In the case of RSS Office in Chennai, Vellore: blast 24 years later, I remember the main culprit arrested