வேலூர் மத்திய சிறை உட்பட தமிழகத்தில் 35 சிறைகளில் 10ம் தேதி லோக் அதாலத்

வேலூர்: தமிழகத்தில் புழல் 1, புழல் 2, வேலூர், கடலூர், திருச்சி, கோவை, சேலம், மதுரை, பாளையங்கோட்டை ஆகிய 9 மத்திய சிறைகள், 5 பெண்கள் சிறை உட்பட 35 சிறைகள் உள்ளன. சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை சிறைகளில் லோக் அதாலத் நடத்தப்படுகிறது. அதன்படி தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 9 மத்திய சிறை உட்பட 35 சிறைகளிலும் வரும் 10ம் தேதி லோக் அதாலத் நடத்தப்பட உள்ளது. அன்றைய தினத்தில் நீதிபதிகள் முன்பு கைதிகள் தாமாக முன்வந்து குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு, ஏற்கனவே சிறையில் தண்டனை அனுபவித்திருந்தால் விடுவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதுகுறித்து சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘தமிழகத்தில் 35 சிறைகளிலும் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை லோக் அதாலத் நடத்தப்படுகிறது. இதில் நீதிபதிகள் முன்னிலையில் கைதிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு கைதிகள் குற்றங்களை ஒப்புக்கொண்டால் உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி வரும் 10ம் தேதி அனைத்து சிறைகளிலும் லோக் அதாலத் நடக்க உள்ளது’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Vellore central prison, including 35 prisons in the State in Tamil Nadu Lok Adalat on 10

Vellore: 8,991 Puzhal 1, Puzhal 2, Vellore, Cuddalore, trichy, Coimbatore, Salem, Madurai, palayamkottai 9 Central siraigam