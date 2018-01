கட்சிகளுக்கு நன்கொடை வழங்குவதில் வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம்: அருண் ஜெட்லி

அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்கொடை வழங்குவதில் வெளிப்படைத் தன்மையைக் கொண்டு வர முயற்சி எடுத்து வருவதாக மத்திய நிதித்துறை மந்திரி அருண் ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார். #Politicalfunding #Arun Jaitley

புதுடெல்லி: நாட்டில் செயல்பட்டுவரும் அரசியல் கட்சிகள் பெரும்பாலும் நன்கொடைகளாலேயே நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் எவ்வளவு நன்கொடை பெறப்படுகிறது என்பது பற்றிய தகவல்கள் சரிவர வெளியிடப்படுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து எழுத்து வருகின்றன. இந்நிலையில், அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்கொடை வழங்குவதில் வெளிப்படைத் தன்மையைக் கொண்டு வர முயற்சி எடுத்து வருவதாக மத்திய நிதித்துறை மந்திரி அருண் ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார். தனது முகநூல் பக்கத்தில், அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்கொடை வழங்குவதில் வெளிப்படைத் தன்மையைக் கொண்டு வர தேர்தல் நிதி பத்திரங்கள் வழங்கும் திட்டத்தை கொண்டு வரலாம் என அருண் ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு நன்கொடை வருகிறது, எவ்வளவு செலவழிக்கப்படுகிறது என்பது யூகமாகவே உள்ளது எனவும், இதன் மூலம் கறுப்பு பணம் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் அருண் ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார். இதில் வெளிப்படை தன்மை இல்லை என கூறியுள்ள அவர், அரசியல் கட்சிகளுக்கு நிதி வழங்குவதில் வெளிப்படை தன்மையை கொண்டு வர முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். காசோலை, ஆன்லைன் மூலம் பணப்பரிவர்த்தனை என்பது வெளிப்படையானது என கூறியுள்ள ஜெட்லி, தேர்தல் நிதியை பத்திரங்கள் மூலம் வசூலிக்கும் திட்டம் அதை விட மேம்பட்டது என தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அனைத்து தரப்பினரின் கருத்தை பெற மத்திய அரசு விரும்புகிறது எனவும் அருண் ஜெட்லி குறிப்பிட்டுள்ளார். கடந்த 2012-2013-ம் நிதி ஆண்டில் இருந்து 2015-2016-ம் நிதிஆண்டுவரை பா.ஜனதா, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட 5 தேசிய கட்சிகள் மொத்தமாக ரூ.1,070 கோடியே 68 லட்சம் நன்கொடையாக பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. #Politicalparty #Donation #Arun Jaitley #Politicalfunding #tamilnews

