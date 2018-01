திருவாரூர் :திருவாரூர் அருகே மாங்குடியில் கருகும் சம்பா பயிர்களை காப்பாற்ற தண்ணீர் திறக்கக் கோரி சாலை மறியலில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் 100 பேர் மீது திருவாரூர் தாலுகா காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

Engaged in the road blockade in tiruvarur farmers raised over 100 people

