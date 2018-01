வேலூர் : ஆம்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஜேசிபி எந்திரம் மீது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. சபரிமலையில் இருந்து திருப்பதிக்கு திரும்பிய ஐயப்ப பகதர்கள் 10 பேர் காயம் அடைந்துள்ளனர். காயம் அடைந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

