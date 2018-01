பெங்களூரில் உள்ள உணவகத்தில் தீ விபத்து.. 5 பேர் பலி

பெங்களூர்: பெங்களூரில் இருக்கும் கைலாஷ் பார் என்னும் ஹோட்டலில் மோசமான தீ விபத்து ஏற்பட்டு இருக்கிறது. அந்த ஹோட்டலில் வேலை பார்த்த 5 பேர் இதில் மரணம் அடைந்து இருக்கிறார்கள். பெங்களூரில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் இருக்கும் கலாசிபாளையம் என்ற பகுதியில் இருக்கும் கைலாஷ் பாரில் இந்த சம்பவம் நடந்து இருக்கிறது. அதிகாலை 2.30 மணிக்கு சரியாக தீ பிடித்து எரிந்து இருக்கிறது. இந்த தீ விபத்தில் அங்கு தூங்கிக் கொண்டு இருந்த ஐந்து பேர் மரணம் அடைந்தனர். அதில் ஒருவர் பெண். எல்லோரும் 25 வயதுக்குள் உள்ளவர்கள். இவர்கள் அந்த பாரில் வேலை பார்த்து வரும் பணியாளர்கள் ஆவர். 3 மணி நேரமாக கஷ்டப்பட்டு தீ அணைப்பு வீரர்கள் இந்த தீயை கட்டுப்படுத்தினார்கள். இதில் காயம் அடைந்த அனைவரும் பெங்களூரில் இருக்கும் விக்டோரியா மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்ட்டுள்ளனர். இறந்தவர்களின் உடல் அதே மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறது. #SpotVisuals from Bengaluru: 5 employees, who were sleeping inside, charred to death after fire broke out at a restro-bar in Kumbaara Sangha building at 2.30 am, last night, pic.twitter.com/LsvvZauc0F — ANI (@ANI) January 8, 2018

Source: OneIndia

English summary

The restaurant fire in Bangalore. Five killed in

Bangalore: Bangalore Hotel Kailash in looking at my worst in the event of a fire. The Ho