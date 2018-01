ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதன்முறையாக உரையாற்றுகிறார்: தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டம் இன்று தொடக்கம் – போக்குவரத்து தொழிலாளர் போராட்ட விவகாரம் உட்பட பல்வேறு பிரச்சினைகளை கிளப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டம்

தமிழக சட்டப்பேரவையின் இந்த ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டம் இன்று தொடங்குகிறது. இதில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதல் முறையாக உரையாற்று கிறார்.

15-வது சட்டப்பேரவையின் 2018-ம் ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டம் இன்று காலை 10 மணிக்கு தொடங்குகிறது. கடந்த 2016 அக்டோபர் 6-ம் தேதி தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராகப் பதவியேற்ற பன்வாரிலால் புரோஹித் முதல் முறையாக சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றுகிறார்.

ஆளுநரின் ஆங்கில உரையின் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பை பேரவைத் தலைவர் பி.தனபால் வாசிப்பார். அதன்பிறகு கூட்டம் முடிவுறும். தொடர்ந்து இந்த சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தை எத்தனை நாட்களுக்கு நடத்துவது என்பது குறித்து முடிவு செய்வதற்காக அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும். 9 முதல் 11-ம் தேதி ஆளுநர் உரை மீதான விவாதமும், 12-ம் தேதி முதல்வரின் பதிலுரையும் இடம்பெறும் பெறும் என பேரவைச் செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

முதல்வராக கே.பழனிசாமி பதவியேற்ற பிறகு கடந்த 2016 பிப்ரவரி 18-ம் தேதி நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக சட்டப்பேரவை கூடியது. அதன்பிறகு பட்ஜெட் நிறைவேற்றுவதற்காக 6 நாட்களும், துறை ரீதியான மானியக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுதற்காக 24 நாட்களும் சட்டப்பேரவை கூட்டம் நடைபெற்றது. திமுக மற்றும் தனி அணியாக செயல்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பின் எதிர்ப்பை சமாளித்து கூட்டத் தொடரை பழனிசாமி அரசு எதிர் கொண்டது.

சட்டப்பேரவையில் தினகரன்

ஆனால் தற்போது நிலைமை முற்றிலும் மாறியுள்ளது. முதல் வர் பழனிசாமி – ஓபிஎஸ் அணிகள் இணைந்துள்ளன. அதிமுக கட்சியும், இரட்டை இலை சின்னமும் இவர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. ஆனால், இவற்றையெல்லாம் மீறி ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்டு வென்ற டிடிவி தினகரன் முதல் முறையாக பேரவைக்கு வருகிறார். அமைச்சர்களும், எம்எல்ஏக்களும் தினகரனை நேரில் சந்திக்கும் சூழல் ஏற்பட் டுள்ளது.

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தை எதிர்கொள்வது குறித்து ஆலோசிப்பதற்காக அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் முதல்வர் பழனிசாமி, துணை முதல்வர் ஓபிஎஸ் தலைமையில் கடந்த 3-ம் தேதி நடைபெற்றது. அதில் பேசிய இருவரும், ‘‘நாம் ஒற்றுமையாக இல்லாவிட்டால் ஆட்சி இருக்காது. உங்களின் எம்எல்ஏ பதவியும் போய்விடும். மீண்டும் எம்எல்ஏ ஆக முடியுமா என்பதை நீங்கள்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்’’ என பேசியதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்தக் கூட்டத்தில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 104 பேர் பங்கேற்றதால் முதல்வர் பழனிசாமி தரப்பினர் உற்சாகத்துடன் உள்ளனர்.

கட்சிகளின் பலம்

கட்சித்தாவல் தடைச் சட்டத்தின்படி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 18 பேர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதனால், அவர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்க முடியாது. பேரவைத் தலைவர் உட்பட அதிமுக 117, திமுக 89, காங்கிரஸ் 8, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் 1, டிடிவி தினகரன் 1 என சட்டப்பேரவையில் மொத்தம் 216 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர்.

117 பேரில் இ.ரத்தினசபாபதி (அறந்தாங்கி), வி.டி.கலைச்செல்வன் (விருத்தாச்சலம்) ஆகியோர் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை. அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்ட கருணாஸ், உ.தனியரசு, தமிமுன் அன்சாரி ஆகியோர் எந்தப் பக்கம் உள்ளனர் என்பதும் தெரியாத நிலை உள்ளது. எனவே 10 எம்எல்ஏக்கள் அணி மாறினாலே ஆட்சிக்கு நெருக்கடி ஏற்படும் நிலை உள்ளது.

ஆளுநருக்கு எதிர்ப்பு

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசு இருக்கும்போது முதல்வரைப் போல அதிகாரிகளுடன் ஆளுநர் ஆய்வு நடத்தி வருவதாக திமுக குற்றம்சாட்டி வருகிறது. கடலூர், தஞ்சாவூரில் ஆளுநர் ஆய்வுக்குச் சென்ற போது கருப்புக் கொடி காட்டி திமுகவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். எனவே, ஆய்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சட்டப்பேரவை வரும் ஆளுநருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க திமுக திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப் படுகிறது.

போக்குவரத்துக்கழக தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தம், நீட் தேர்வு, கெயில், ஹைட்ரோகார்பன் திட்டம், ஒக்கி புயல் நிவாரணப் பணிகள், உள்ளாட்சி வார்டுகள் மறுசீரமைப்பில் குளறுபடிகள், ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கப்பட்ட விவகாரம், தேசிய மருத்துவ ஆணைய மசோதா, முத்தலாக் மசோதா விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளை எழுப்ப திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன. இதனால் ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தில் பரபப்புக்கு பஞ்சமிருக்காது என கருதப்படுகிறது.

சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் தொடங்குவதை முன்னிட்டு தலைமைச் செயலகத்தில் வழக்கத்துக்கு அதிகமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Source: The Hindu

English summary

Banvari Lal Purohit says for the first time, the Governor’s State of the Union address: the Tamil Nadu Legislative Assembly meeting today start-transport workers struggle on various issues, including the issue of the opposition project Club

The first meeting of the Tamil Nadu Legislative Assembly for this year starts today. Banvari Lal Purohit in which Governor k