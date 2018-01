புதுச்சேரி அருகே தினகரன் பண்ணை வீட்டில் மீண்டும் சோதனை: வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை

புதுச்சேரி அருகேயுள்ள டிடிவி தினகரனின் பண்ணை வீட்டில் நேற்று வருமானவரித் துறை அதிகாரிகள் மீண்டும் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

புதுச்சேரி அருகே தமிழக எல்லையான ஆரோவில் பொம் மயார்பாளையம் பகுதியில், ஆர்கே நகர் தொகுதி எம்எல்ஏ தினகரனுக்கு 7 ஏக்கர் பரப்பளவில் 6 பண்ணை வீடுகள் உள்ளன. இப்பண்ணை வீட்டில் காவலாளியாக கர்ணன் என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார். வானூர் அருகே திருவக்கரை வக்கிரகாளியம்மன் கோயிலுக்கு வரும் தினகரன், இப்பண்ணை வீட்டில் தங்கிச் செல்வது வழக்கம்.

கடந்த நவம்பர் 9-ம் தேதி சென்னை – புதுச்சேரி வருமான வரித்துறை துணை ஆணையர் வீரகுமார் தலைமையிலான குழு இங்கு சோதனையில் ஈடுபட்டது. பின்னர் அங்கிருந்த ஒரு அறைக்கு சீல் வைத்துவிட்டு சென்றனர்.

மீண்டும் சீல் வைப்பு

இந்நிலையில் நேற்று காலை சென்னையைச் சேர்ந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் 3 பேர் இப்பண்ணை வீட்டுக்கு வந்து சீல் வைக்கப்பட்ட அறையை திறந்து சோதனையிட்டனர். பின்னர்மீண் டும் சீல் வைத்துவிட்டு சென்றனர்.

சுமார் 500 மீட்டருக்கு முன்பே ஆரோவில் போலீஸாரை நிறுத்திவிட்டு 3 அதிகாரிகள் மட்டும் இச்சோதனையில் ஈடுபட்டனர். போலீஸாரை அருகே அழைத் துச் சென்றால் ஊடகங்களுக்கு தகவல் சென்றுவிடுவதாகவும், அதனால்தான் இந்த நடவடிக்கை என்றும் போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

Farm house near Puducherry dinakaran again in test: income tax department authorities

Farm house near Puducherry DTV dinakaran of the income tax Department officials again yesterday in the test