சென்னை : போக்குவரத்து தொழிற்சங்கங்களின் வேலைநிறுத்தம் தமிழகத்தில் 5 வது நாளாக தொடர்கிறது. ஊதிய உயர்வு கோரி தொமுச, சிஐடியு உள்ளிட்ட தொழிற்சங்க ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்கின்றனர்.சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் 5வது நாளாக அரசுப் பேருந்து சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

