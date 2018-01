சென்னையிலும் தனியார் பஸ்களுக்கு அனுமதி: அரசுக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை

சென்னையிலும் தனியார் பஸ்களுக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் மாநிலம் முழுவதும் பஸ் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், மற்ற மாவட்டங்களை ஒப்பிடும்போது, சென்னையில் மாநகர பஸ் சேவை அதிகளவில் முடங்கியுள்ளது. சென்னையைத் தவிர, பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தனியார் பஸ்களை இயக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், கணிசமான அளவுக்கு தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. .

இது தொடர்பாக பொதுமக்கள் சிலர் கூறும்போது, “பஸ் தொழிலாளர்கள் அடிக்கடி நடத்தும் திடீர் போராட்டங்களால் பொதுமக்கள் அவதிப்படுகின்றனர். காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், வேலூர், விழுப்புரம், கடலூர் போன்ற மாவட்டங்களில் தனியார் பேருந்துகளும் அதிகளவில் இயக்கப்படுகின்றன. இது மக்களுக்கு ஓரளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. எனவே, சென்னையிலும், ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் தனியார் பஸ்களை இயக்க அனுமதி அளிக்கலாம். போராட்ட காலங்களிலும் அது உதவியாக இருக்கும்” என்றனர்.

Source: The Hindu

