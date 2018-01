பிரபல கணினிமய நிறுவனம் மூலம் ஒலிநாடா செட் கேட்டவருக்கு செங்கல் வந்ததால் அதிர்ச்சி

ஆன்லைன் நிறுவனத்தில் கார் ஆடியோ செட் புக்கிங் செய்த தூத்துக்குடி வழக்கறிஞருக்கு, பார்சலில் செங்கல் வந்ததால் அதிர்ச்சியடைந்தார்.

தூத்துக்குடி அருகே உள்ள முள்ளக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்வகுமார். வழக்கறிஞரான இவர், பிரபலமான ஆன்லைன் நிறுவனம் ஒன்றில், கார் ஆடியோ செட் வாங்க கடந்த 1-ம் தேதி புக்கிங் செய்துள்ளார்.

அவருக்கு தனியார் கூரியர் மூலம் ஆன்லைன் நிறுவனத்தில் இருந்து நேற்று பார்சல் வந்தது. கேஷ் ஆன் டெலிவரி முறையில் ரூ.5,000 கொடுத்து பார்சலை செல்வகுமார் வாங்கிக் கொண்டார். பின்னர் அந்த பார்சலை பிரித்து பார்த்தபோது, அதில் கார் ஆடியோ செட்டுக்கு பதிலாக செங்கல் இருந்தது. செங்கலில் இந்தி எழுத்துகள் இருந்தன.

அதிர்ச்சியடைந்த செல்வகுமார், உடனடியாக கூரியர் நிறுவனத்தை தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். கூரியர் நிறுவனத்தினர் முறையாக பதிலளிக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது. இதையடுத்து தூத்துக்குடி முத்தையாபுரம் போலீஸில் அவர் புகார் செய்தார்.

போலீஸார், சம்பந்தப்பட்ட கூரியர் நிறுவனத்தை சேர்ந்தவர்களை அழைத்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது கூரியர் நிறுவனத்தினர் 5,000 ரூபாயை திருப்பி கொடுத்துள்ளனர். ஆன்லைன் நிறுவனத்திடம் புகார் செய்து, பணத்தை பெற்றுக் கொள்வதாக கூரியர் நிறுவனத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர். இது தொடர்பாக போலீஸார் வழக்கு எதுவும் பதிவு செய்யவில்லை.

Source: The Hindu

