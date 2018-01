தடையை மீறி உத்தரபிரதேசத்தில் சம்பவம்: கருப்பாக இருப்பதால் மனைவியைமுத்தலாக் கூறி விவாகரத்து செய்த கணவர்

உத்தர பிரதேசத்தில், மனைவி கருப்பாக இருப்பதால் முத்தலாக் கூறி கணவர் விவாகரத்து செய்திருப்பது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முஸ்லிம் சமூகத்தில் பின்பற்றப்படும் ‘முத்தலாக்’ வழக்கம் சட்டவிரோதம் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அண்மையில் தீர்ப்பளித்தது. உச்ச நீதிமன்ற அறிவுரையின்படி முத்தலாக் வழக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்த மத்திய அரசு புதிய சட்ட மசோதாவை வரையறுத்துள்ளது. இந்த மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டது. எதிர்க்கட்சிகளின் ஆட்சேபத்தால் மாநிலங்களவையில் மசோதா நிலுவையில் உள்ளது. புதிய சட்டம் அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பாக முத்தலாக் கூறி பெண்களை விவாகரத்து செய்யும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

அதிக வரதட்சணை

உத்தர பிரதேசம் ராம்பூரை சேர்ந்தவர் அம்ரீன். இவர் கருப்பதாக இருப்பதாகக் கூறி அவரது கணவர் முத்தலாக் வழக்கத்தின்படி விவாகரத்து செய்துள்ளார். இதுகுறித்து அம்ரீன் கூறியதாவது: நான் கருப்பாக இருப்பதால் கணவரும் அவரது குடும்பத்தினரும் என்னை விரும்பவில்லை. கணவர் குடும்பத்தினர் அதிக வரதட்சணை கேட்டனர்.

என்னை எரித்து கொலை செய்துவிடுவதாக கணவரின் சகோதரிகள் மிரட்டினர். எனக்கு சரியாக உணவு அளிக்கவில்லை. தனக்கு பொருத்தமான இணையாக இல்லை என்று கணவரே குற்றம் சாட்டி அடிக்கடி பேசினார். கடைசியில் முத்தலாக் கூறி அவர் என்னை விவாகரத்து செய்துவிட்டார்.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

இதுதொடர்பாக உள்ளூர் போலீஸார் விசாரித்து அம்ரீனின் கணவர் உட்பட 5 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். தற்போதைய நிலையில் முத்தலாக் சட்டம் அமலுக்கு வராததால் வரதட்ச[ணை கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

இதேபோல உத்தர பிரதேசத்தின் கோண்டா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஷகீன் பானு என்பவரை அவரது கணவர் முத்தலாக் கூறி விவாகரத்து செய்துள்ளார். ஷகீன் பானுவுக்கு 14 வயதில் மாற்றுத்திறனாளி மகள் உள்ளார். அந்த மகளின் மருத்துவ சிகிச்சை செலவுக்கு உதவி கோரியதால் கணவர் விவாகரத்து செய்துவிட்டதாக ஷகீன் பானுவின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

Source: The Hindu

