சேலத்தில் ‘தி இந்து’ பெண் இன்று இணைப்பிதழ் சார்பில் மகளிர் திருவிழா: வாய்ப்புகள் கிடைத்தால் பெண்கள் எதையும் சாதிப்பார்கள் – சேலம் மாநகர காவல் துணை ஆணையர் சுப்புலட்சுமி உறுதி

‘வாய்ப்புகள் கிடைத்தால் பெண்கள் அனைவரும் சாதிக்கக் கூடியவர்கள்தான். நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீர்களோ அப்படியே வாழுங்கள்’ என சேலம் மாநகர காவல் துணை ஆணையர் சுப்புலட்சுமி ‘தி இந்து’ தமிழ் நாளிதழ் சார்பில் நடந்த மகளிர் விழாவில் தெரிவித்தார்.

‘தி இந்து’ தமிழ் நாளிதழின் ‘பெண் இன்று’ இணைப்பிதழ் சார்பில் சேலம் ஜெய்ராம் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் மகளிர் திருவிழா நேற்று நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக சேலம் மாநகர காவல் துணை ஆணையர் ஜி.சுப்புலட்சுமி, சேலம் நீதித்துறை நடுவர் எண் 3 மாஜிஸ்திரேட் ஏ.சண்முகப்பிரியா, சேலம் கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி இளவரசி, அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மருத்துவர் எஸ்.எஸ்.மீரா ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றி விழாவை தொடங்கிவைத்தனர்.

நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பெண்களிடையே மாநகர காவல் துணை ஆணையர் சுப்புலட்சுமி பேசியதாவது:

. வாய்ப்புகள் கிடைத்தால், பெண்கள் அனைவரும் சாதிக்கக் கூடியவர்கள்தான். நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீர்களோ அப்படியே வாழுங்கள். பெண்கள் அனைவரும் கட்டுப்பாடு உள்ளவர்கள்தான். கட்டுப்பாடு என்பது ஒவ்வொருவரின் விழிகளுக்கு வேறுபடும். எல்லாமே நாமாகத்தான் இருக்கிறோம்.

வாழ்வதற்குதான் வாழ்க்கை. திரைப்படங்களில் இறந்தால், அடுத்த திரைப்படத்தில் உயிருடன் வருகின்றனர். அதுபோல், பெண்கள் தங்களது வாழ்க்கையை நினைத்துக் கொள்கின்றனர். தற்கொலை எண்ணத்தை தவிர்க்க வேண்டும். பெண்ணை பிடிச்சும், ஆணை அடித்தும் வளர்க்க வேண்டும் என்ற வழக்கு மொழி உள்ளது. என்னைக் கேட்டால் பெண்ணை அடித்தும், ஆணை பிடிச்சும் வளர்க்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு நம் வேதனை தெரிந்து வளர்க்க வேண்டும். அதுதான் சரியான வளர்ப்பு.

பெண்கள் அலைபேசி எண்களை எல்லாருக்கும் கொடுக்கக் கூடாது. குடும்பத்தைவிட்டு நாம் பிஸியாக இருப்பதால் என்ன நன்மை. பெண்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் உடல் பரிசோதனை செய்து ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்றார்.

பெண்மையை கொண்டாடுவோம்

சேலம் மோகன் குமாரமங்கலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மருத்துவர் எஸ். எஸ். மீரா பேசியதாவது:

பெண்மையை நாம் கொண்டாட வேண்டும். பெண் என்று சொல்லி எதிலும் முன்னுரிமை பெறாதீர்கள். தனக்கு என்ன இருக்கோ அதை வைத்து நாம் முன்னேறுவதுதான் அழகு. இன்னொருவருக்கு கிடைத்த விஷயத்தைப் பார்த்து புலம்பாதீர்கள். கணவரை நல்லவர்களாக மாற்றும் சக்தி பெண்ணிடம் உள்ளது. பெண்மையை கொண்டாட ஒரு நாள் போதாது என்றார்.

மகளிர் திருவிழாவில் கலந்து கொண்டு கைத்தட்டி மகிழ்ந்த வாசகிகள். – படங்கள்: எஸ்.குரு பிரசாத்

சேலம் நீதித்துறை நடுவர் ஏ.சண்முகப்பிரியா பேசியதாவது:

பெண் குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் நல்ல தோழர்களாக இருக்க வேண்டும். பெண் குழந்தைகளை எதையும் சமாளிக்கக் கூடிய வகையில் வளர்க்க வேண்டும். கூட்டுக்குடும்பம் நல்ல விஷயம். இந்தியா உலகத் தரத்தில் மதிக்கப்படுவதற்கான காரணங்களில் இந்த உறவு முறையும் ஒன்று. குடும்ப வன்முறைச் சட்டம் போன்ற சட்டம் எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கேடயம். இதை வைத்து யாரையும் துன்புறுத்தக் கூடாது என்றார்.

நடன நிகழ்ச்சிகள்

விழாவில், சேலம் மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளி மாணவியர்கள் பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி, துரோணா குத்துச்சண்டை சங்கத்தின் தற்காப்பு கலை பயிற்சி, மேட் அகாடமி மாணவியர்களின் பாரம்பரிய நடன நிகழ்ச்சிகள் மேடையை அலங்கரிக்க, பார்வையாளர்கள் ஆர்வம் பொங்கிட கண்டுகளித்தனர்.

சுவையான பேச்சரங்கத்தில் சமையல் பெண்களுக்கானதே என்ற தலைப்பில் ஹேமலதாவும், சமையல் பெண்களுக்கானது அல்ல என்ற தலைப்பில் வசந்தகோமதியும், நடுவராக முனைவர் கு.பாரதியும் பங்குபெற்றனர். சின்னத்திரை தொகுப்பாளினி தேவிகிருபா நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார். மேலும், நிகழ்ச்சியின் இடையிடையே மகளிருக்கான பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வாசகிகளுக்கு ஏராளமான பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்நிகழ்ச்சியை ‘தி இந்து’வுடன் இணைந்து ‘தி சென்னை சில்க்ஸ்’, லலிதா ஜூவல்லர்ஸ், அணில் ஃபுட்ஸ், சக்தி மசாலா, கோயமுத்தூர் ஜுவல்லரி, சாஸ்தா கிரைண்டர்ஸ், ஸ்ரீ சரவண பவன் குரூப்ஸ், குமரப்பா சில்க்ஸ், அன்னை டேட்ஸ், லாலாஸ் மசாலா, பிருத்வி இன்னர் வியர்ஸ், அதிபன் அப்பளம், உடுப்பி ருசி, கோகுல் சாண்டல், அம்மு இட்லி மாவு, ஜெப்ரானிக்ஸ், ஜிஆர்டி – வைப், சிடிஎன் மற்றும் சிட்டி டிவி, ஜெய்ராம் கலை அறிவியல் கல்லூரி ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து வழங்கின.

இந்த விழாவில் ‘தி இந்து’ குழுமப் புத்தகங்கள் மற்றும் ‘தமிழ் திசை’ பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்கும் ‘தெற்கிலிருந்து ஒரு சூரியன்’ புத்தகம் ஆகியன விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டன.

