4-வது நாளாக தொடர்கிறது போக்குவரத்து தொழிலாளர் வேலைநிறுத்தம்: பேருந்து சேவை இல்லாமல் கிராம மக்கள் அவதி – 50 சதவீதம் இயங்கியதாக அதிகாரிகள் தகவல்

தமிழகம் முழுவதும் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்தம் 4-வது நாளாக நேற்றும் நீடித்தது. தற்காலிக ஊழியர்கள் மூலம் நகர்ப்புறங்களுக்கு குறைந்த அளவில் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டாலும், கிராமப்புறங்களுக்கு சரிவர பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாயினர். நேற்று விடுமுறை தினம் என்பதால் பேருந்துகளில் குறைந்த அளவே பயணிகள் இருந்தனர்.

மாநிலம் முழுவதும் சராசரியாக 50 சதவீத பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டதாக போக்குவரத்து அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சில இடங்களில் தனியார் பேருந்துகளே அதிக அளவில் இயக்கப்பட்டன.

வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து சென்னைக்கு இயக்கப்படும் ஆம்னி பேருந்துகளில் வழக்கத்தைக் காட்டிலும் கூட்டம் மிகுந்து காணப்பட்டது. விடுமுறை என்பதால் ஊருக்கு வந்த பணியாளர்கள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவியர் உள்ளிட்டோர் ஊர் திரும்ப போதிய பேருந்து வசதியின்றி தவித்தனர்.

திருச்சி, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, சேலம், தருமபுரி மாவட்டங்களில் சுமார் 50 சதவீத பேருந்துகளும், பெரம்பலூர், அரியலூர், நாமக்கல் மாவட்டங்களில் 85 முதல் 90 சதவீத பேருந்துகளும், கரூர் மாவட்டத்தில் 100 சதவீத பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ஈரோடு கோட்டத்திலிருந்து 40 சதவீத பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.

கோவை கோட்டத்தில் அரசுப் பேருந்துகளை இயக்க நியமிக்கப்பட்ட தற்காலிக ஓட்டுநர்கள் பலரும் பணிச்சுமை காரணமாக பணியிலிருந்து வெளியேறி வருகின்றனர்.

வேலூரில் அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏற்படாமல் இருக்க காவல்துறை பாதுகாப்புடன் 30 சதவீத அரசுப் பேருந்துகள் நேற்று இயக்கப்பட்டன.

மதுரை கோட்டத்தில் மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர் மாவட்டங்களிலும், கும்பகோணம் கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களில் 45 சதவீத பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.

கரூர் மாவட்டத்தில் அரசுப் பேருந்து மீது கல்வீசி கண்ணாடியை உடைத்ததாக, அண்ணா தொழிற்சங்கத்தைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் ரங்கராஜ்(46), நடத்துநர் முருகேசன்(42) ஆகியோரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ்

கும்பகோணம், நாகை மண்டலங்களில் போக்குவரத்துக் கழக தொழிலாளர்கள் சிலர் நேற்று பிற்பகல் முதல் வேலைக்கு திரும்பினர். வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டதற்காக விளக்கம் கேட்டு அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

4-th day continues as transport workers strike: village people without bus service running 50 percent of Awadhi-official information

The strike by transport workers throughout the State to 4-days yesterday. Temporary ugiarka