பெண் வீட்டார் மண்டபத்துக்கு இழுத்து சென்று துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டி திருமணம் செய்து வைத்தனர்: போலீஸ் உடந்தையாக இருந்ததாக இன்ஜினீயர் புகார்

‘‘மண்டபத்துக்கு இழுத்துச் சென்று துப்பாக்கி முனையில் தாலி கட்ட சொன்னதை, போலீஸார் வேடிக்கைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர்’’ என்று பிஹார் இன்ஜினீயர் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

பிஹார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் வினோத் குமார் (29), இன்ஜினீயர். ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பொதுத் துறை நிறுவனம் பொகாரோ ஸ்டீல் நிறுவனத்தில் இளநிலை மேலாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த மாதம் இவரை சிலர் கடத்தி சென்று துப்பாக்கி முனையில் கட்டாயப்படுத்தி ஒரு பெண்ணுக்குத் தாலி கட்ட வைத்துள்ளனர். இதுகுறித்து வினோத் குமார் தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:

பாட்னாவில் எனது நண்பர் திருமணம் கடந்த மாதம் நடந்தது. அதில் பங்கேற்க பொகாரோவில் இருந்து வந்தேன். அப்போது எனக்கு தெரிந்த ஒருவர், என்னை வாகனத்தில் மண்டபத்துக்கு அழைத்துச் செல்வதாக கூறினார். அவருடைய வாகனத்தில் சென்றேன். ஆனால், என்னை அவருடைய வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றார். அங்கு ஏதோ பொருள் எடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார். அதை நம்பி சென்றேன்.

அங்கு சென்ற பிறகு ஒரு அறையில் என்னை அடைத்து வைத்தார். அங்கு எனக்கு மணமகன் உடை கொடுத்து அணிந்து கொள்ள கட்டாயப்படுத்தினர். நான் முடியாது என்று கூறியபோது அடித்து துன்புறுத்தினர். அப்போது மணப்பெண்ணின் சகோதரர் சுரேந்தர் யாதவ் என்பவர் வந்தார். ‘என் சகோதரியைத் திருமணம் செய்து கொள். இல்லாவிட்டால் கொன்று விடுவேன்’ என்று மிரட்டி சென்றார்.

பின்னர் அங்கிருந்து மண்டபத்துக்கு வலுக்கட்டாயமாக என்னை இழுத்துச் சென்றார்கள். அங்கு திருமண சடங்குகளை செய்ய சொல்லி அடித்தனர். அங்கு மணப்பெண் அலங்காரத்தில் இருந்த பெண்ணுக்கு குங்குமம் வைக்கச் சொல்லி அடித்தார்கள். என் தலையில் துப்பாக்கி வைத்து தாலி கட்ட சொன்னார்கள். நான் முடியாது என்று அழுதேன், கெஞ்சினேன். ‘உங்களுக்குத் திருமணம்தான் செய்து வைக்கிறோம். தூக்கில் போடவில்லை’ என்று கூறினார்கள்.

திருமணம் முடிந்த பின்னர் ஒரு அறைக்கு அழைத்து சென்றார்கள். அங்கும் துப்பாக்கியுடன் சிலர் காவலுக்கு இருந்தார்கள். என்னால் தப்பிக்க முடியவில்லை. மறுநாள் காலை சுரேந்தர் யாதவின் மைத்துனர் வந்து, ‘‘நடந்தது நடந்துவிட்டது. பெண்ணை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்’’ என்று சமாதானப்படுத்தினார். அவருடைய போனில் இருந்து என் வீட்டாருக்கும் நண்பர்களுக்கும் தகவல் தெரிவித்தேன்.

உடனடியாக பண்டாரக் போலீஸ் நிலையத்தில் என் சகோதரர் எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் அளித்தார். ஆனால், ‘உங்கள் சகோதரரை கடத்தவில்லை. திருமணம்தான் நடந்துள்ளது. பெண்ணை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்’ என்று போலீஸார் கூறியுள்ளனர். பெண் வீட்டாரிடம் லஞ்சம் வாங்கி கொண்டு போலீஸார் அவர்களுக்கு ஆதரவாகப் பேசியுள்ளனர்.

சம்பவம் நடந்த அன்று 3 முறை போலீஸார் வந்தனர். என்னை போலீஸ் நிலையத்துக்கு அழைத்து செல்லுங்கள் என்று கூறினேன். ஆனால், திருமணத்தை ஒப்புக் கொள் என்று கூறிவிட்டு சென்றனர். எனது நண்பர்கள் ஊடகங்களைத் தொடர்பு கொண்டு எனக்கு நடந்த சம்பவம் குறித்து கூறியுள்ளனர். அதன்பிறகு, பெண்ணையும் என்னுடன் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் என்னை போலீஸ் நிலையத்துக்கு அழைத்து சென்றனர்.

சம்பவம் நடந்து இத்தனை நாட்களான பின்னரும் போலீஸார் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனக்கும் எனது குடும்பத்தாருக்கும் தொடர்ந்து கொலை மிரட்டல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன.

இவ்வாறு வினோத் குமார் கூறினார்.

