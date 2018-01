முன்னாள் ராணுவவீரர்களுக்கு மொபைல் ஆப்: ராணுவ அதிகாரி தகவல்

ஊட்டி வெலிங்டனில் உள்ள மெட்ராஸ் ரெஜிமென்டல் மை யம் சார்பில் முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கான குறைதீர் முகாம் திருச்சியில் நேற்று நடைபெற்றது.

இதில் பங்கேற்ற ராணுவ தென்பிராந்திய கமாண்டிங் அதிகாரி லெப்டினென்ட் ஜென ரல் ஆர்.கே.ஆனந்த் பேசும்போது, ‘தென் பிராந்தியத்தில் உள்ள முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கான மொபைல் அப்ளிகேஷன் வரும் ஜன.15-ம் தேதி வெளியாகும். இதன்மூலம் முன்னாள் வீரர்களுக்கான மருத்துவமனைகளில் உள்ள வசதிகள், அங்கு சிகிச்சை பெற முன்அனுமதி பெறுவது, ராணுவ கேண்டீன்களில் உள்ள பொருட்களின் இருப்பு குறித்து அறியலாம்’ என்றார்.

Source: The Hindu

