ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்து தி.மு.க, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு

தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தில் ஆளுநர் உரையாற்ற தொடங்கும் முன்னரே எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டு, பின்னர் உரையை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்தனர். #TNAssembly #DMK #BanwarilalPurohit

Source: Maalaimalar

English summary

The Governor’s address, ignoring the DMK, Congress the opposition walkout, including

Speaking at a meeting of the Legislative Assembly of Tamil Nadu Governor before the start of the opposition involved in the tumult, then the text