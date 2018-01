ஆளுநர் உரையுடன் தமிழக சட்டசபை இன்று கூடியது

தமிழக சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் இன்று கவர்னர் உரையுடன் தொடங்கியது. கவர்னர் உரையில் பல்வேறு அரசுத் திட்டங்கள் குறித்த விவரங்கள் இடம்பெற்றன. #TNAssembly #Governoraddress

சென்னை: தமிழகத்தில் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ள சூழ்நிலையில் சட்டசபை இன்று கூடியது. இந்த ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டத் தொடர் என்பதால் கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித் உரையாற்றினார். இதற்காக, காலை 9.55 மணிக்கு தலைமைச் செயலக வளாகத்திற்கு வந்த அவரை, சபாநாயகர் ப.தனபால், சட்டசபை செயலாளர் பூபதி ஆகியோர் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்று உள்ளே அழைத்துச் சென்றனர். சட்டசபைக்குள் கவர்னருக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. சபாநாயகர் இருக்கைக்கு வந்த அவர், சபாநாயகர், முதல்-அமைச்சர், துணை முதல்-அமைச்சர், அமைச்சர்கள், உறுப்பினர்களை பார்த்து வணக்கம் செலுத்தினார். அதன்பிறகு, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்பட்டது. அதன்பிறகு, 10 மணிக்கு கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித் வணக்கம். ‘அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்’ என தமிழில் கூறி தனது உரையை தொடங்கினார். அவரது உரையில் அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்த விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. கவர்னர் உரை முடிந்ததும் இன்றைய கூட்டம் முடிவடையும். தமிழக கவர்னராக பன்வாரிலால் புரோகித் பதவி ஏற்ற பின், அவர் சட்டசபையில் உரை நிகழ்த்துவது இதுவே முதல் தடவை ஆகும். #TNAssembly #Governoraddress #tamilnews இதுவரை…

Source: Maalaimalar

English summary

The Governor of Tamil Nadu Legislative Assembly convened today with text

The Tamil Nadu Legislative Assembly session began with the Governor’s speech today. In his speech, Governor of various government programs l