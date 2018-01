சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரையைப் புறக்கணித்து எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு

தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று ஆளுநர் உரையைப் புறக்கணித்து திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தன.

தமிழக சட்டப்பேரவையின் இந்த ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டம் இன்று காலை தொடங்கியது. இதில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதல் முறையாக உரையாற்றினார்.

ஆளுநர் உரை தொடங்கியவுடன், திமுக, காங்கிரஸ், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சி எம்எல்ஏக்கள் ஆளுநர் உரையைப் புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்தன. இதுபோலவே, இரட்டை இலை சின்னத்தில் நின்று வெற்றி பெற்ற தமிமுன் அன்சாரி, கருணாஸ், தனியரசு ஆகியோரும் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

பின்னர் வெளிநடப்பு குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியதாவது:

“ஆளும் அதிமுக அரசுக்கு போதிய பெரும்பான்மை இல்லை. இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பான பிரச்சினையில் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் இது உறுதியாகியுள்ளது. சட்டப்பேரவையில் போதிய பெரும்பான்மை இல்லாத சிறுபான்மை அரசாக உள்ளது.

எனவே இந்த அரசு சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முறையாக ஆளுநர் உத்தரவிட வேண்டும். ஆனால் இதைப் பற்றி கவலைப்படாமல், அரசு தயாரித்துள்ள ஆளுநர் உரையைப் படிக்கிறார். இதுமட்டுமின்றி மாநில சுயாட்சி கொள்கைக்கு எதிராக, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசு இருக்கும்போது முதல்வரைப் போல அதிகாரிகளுடன் ஆளுநர் ஆய்வு நடத்தி வருகிறார்.

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல், ஆளும் கட்சி இதை வரவேற்கிறது. தமிழகத்தின் பொருளாதாரம் சீரழிந்துள்ளது. மிக மோசமான நிலையில் நிதிநிலை உள்ளது. போக்குவரத்து ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் தலையிட்டு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. போக்குவரத்து ஊழியர்களை அழைத்து முதல்வர், பேசவில்லை. எனவே ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்துள்ளோம்” எனக் கூறினார்.

பின்னர் திமுக சார்பில் சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவரப்படுமா? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த ஸ்டாலின் “வாய்ப்பு வந்தால் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவோம் என ஏற்கெனவே கூறியுள்ளேன். இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறோம்” எனக் கூறினார்.

