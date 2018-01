சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் இடைத்தரகர்களுக்கு தடை : தமிழக பதிவுத்துறை அதிரடி உத்தரவு

சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் இடைத்தரகர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் மார்ச் மாதம் முதல் இந்த நடைமுறை அமலுக்கு வர உள்ளது. சொத்து வாங்குபவர்கள், விற்பவர்கள், சொத்துக்கு பாத்தியப்பட்டவர்களை தவிர யாருக்கும் அனுமதியில்லை என்றும் இடைத்தரகர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தமிழ்நாடு பதிவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. பொதுவாக தமிழகம் முழுக்க இருக்கும் சார் பதிவாளர் அலுவலங்கங்களில் நிறைய இடைத்தரகர்கள் செயல்பட்டு வருகிறார்கள். இவர்கள் மூலமாக எளிதாக வேலை முடிந்துவிடும் என்பதால் மக்களும் இவர்களை அதிகம் அணுகுகிறார்கள். ஆனால் இடைத்தரகர்கள் இருப்பதன் காரணமாக நிறைய லஞ்சமும், ஊழலும் நடப்பதாக புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன. இதனை தடுக்கும் பொருட்டு தமிழ்நாடு பதிவுத்துறை மேற்கண்ட அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. அதன்படி இனி சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களிலும் இடைத்தரகர்கள் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் சொத்து விற்பவர்கள், வாங்குபவர்களுக்கு மட்டுமே அலுவலகங்களில் அனுமதி அளிக்கப்படும். இந்த தடைச்சட்டம் மார்ச் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

Sub Registrar offices ban on middlemen in: Tamil Nadu Registration Department action order

