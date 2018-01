நீலகிரியில் நிலவும் மிதமான பனிமூட்டம் : சுற்றுலாப் பயணிகள் மகிழ்ச்சி

குன்னூர்: நீலகிரி மாவட்டத்தில் மிதமான பனி நிலவி வருகிறது. இயற்கை எழில் கொஞ்ச நிலவி வரும் இதமான சூழலை சுற்றுலாப் பயணிகள் ரசித்து, அனுபவித்து உற்சாகமடைந்துள்ளனர். இந்த சூழலில் மிதமான பனியை அனுபவிக்க சுற்றுலாப் பயணிகள் அங்கு அதிக அளவில் குவியத் தொடங்கியுள்ளனர். நீலகிரி மாவட்டத்தில் குறைந்தபட்சமாக 7 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. இதனை அனுபவிக்க உதகை, குன்னூர், கோத்தகிரி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் சுற்றுலாப் பயணிகள் முகாமிட்டுள்ளனர். இங்குள்ள தாவரவியல் பூங்கா, தொட்டபெட்டா, டால்பின்நோஸ், லேம்ஸ்ராக், சிம்ஸ் பூங்கா, காட்டேரிப் பூங்கா உள்ளிட்ட சுற்றுலாத் தளங்களை ஆர்வத்துடன் கண்டு மகிழ்ந்து வருகின்றனர். ஒரேநாளில் பல்வேறு பகுதியில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தந்துள்ளனர். நீலகிரியில் மாலை 3 மணிக்கெல்லாம் பனி விழ துவங்கி மறுநாள் காலை 9மணி வரை அதன் தாக்கம் உள்ளது. அதிலும் சமீப நாட்களாக உறைபனியின் தாக்குதல் அதிகரித்துள்ளதால் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் தேயிலை செடிகள் கருகியுள்ளது. உறைபனி மற்றும் நீர் பனியின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் தாழ்வான பகுதியில் பயிரிடப்பட்டுள்ள முட்டைக்கோஸ், காலிபிளவர், மேராக்காய், பீட்ரூட் உள்ளிட்ட காய்கறி பயிர்கள் கருகியுள்ளன. இதனால் காய்கறி விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. நாள்தோறும் குன்னூர் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளிலிருந்து 200 டன் வரை காய்கறிகள் சந்தைக்கு கொண்டு செல்லப்படும். ஆனால் கடந்த 4 நாட்களாக 70 டன் காய்கறிகள் மட்டுமே கொண்டு செல்லப்படுகின்றன

Source: Dinakaran

English summary

The Nilgiris in the mild mist: the tourist happy

Coonoor in the Nilgiris district: moderate snow is prevalent. Natural beauty for a few tourists walked about the warm prevailing climate