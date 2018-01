மக்கள் நலத்திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்துகிறது: சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் பாராட்டு

வருவாய் பற்றாக்குறை உள்ளபோதிலும், மக்கள் நலத்திட்டங்களை தமிழக அரசு தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறது என சட்டப்பேரவையில் உரை நிகழ்த்திய ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கூறினார்.

தமிழக சட்டப்பேரவையின் இந்த ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டம் இன்று காலை தொடங்கியது. இதில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதல் முறையாக உரையாற்றினார்.

தமிழில் வணக்கம் கூறி உரையை தொடங்கிய ஆளுநர் புரோஹித், தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வரும் பல்வேறு திட்டங்களை பட்டியலிட்டு பேசினார்.

அப்போது அவர் பேசியதாவது:

”ஒக்கி புயலில் சிக்கிய மீனவர்களைக் காப்பாற்ற மத்திய அரசுடன் இணைந்து, தமிழக அரசு செயல்பட்டது. கன்னியாகுமரிக்கு வந்து மீனவர்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்த பிரதமர் மோடிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகத்திற்கு உரிய நிதியை மத்திய அரசு விரைவாக விடுவிக்க வேண்டும்.

தமிழக அரசின் வருவாய் குறைந்துள்ளபோதிலும், மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் இந்த அரசு தீவிர அக்கறை காட்டுகிறது. ஜிஎஸ்டி வரியை செயல்படுத்திய தமிழக அரசுக்கு எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வறுமை அறவே இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்கும் இலக்குடன் இந்த அரசு செயல்படுகிறது.

சட்டம், ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க இந்த அரசு தனிக்கவனம் செலுத்தி வருகிறது. ஒருங்கிணைந்த வேளாண் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். ஒருங்கிணைந்த பண்ணை திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. பட்டா மாறுதல் உட்பட இணையதளம் வழியாக அரசு மேற்கொண்டு வரும் பணிகளால் மக்கள் பயனைடைந்து வருகின்றனர்.

வரும் 2030-ம் ஆண்டிற்குள் தமிழகம் நிலைக்கத்தக்க வளர்ச்சியை எட்டும். உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு மூலம் 96,341 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கக்கூடிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. காவிரி மேலாண்மை வாரியம், காவிரி முறைப்படுத்தும் குழுவை அமைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

சென்னையில் தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மெட்ரோ ரயிலின் மற்ற இருவழித்தடங்களும் அடுத்த இரண்டு ஆண்டிற்குள் பயன்பாட்டிற்கு வரும். மெட்ரோ ரயிலின் 2-ம் கட்ட திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு விரைவில் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்.

பெண்களுக்கான இருசக்கர வாகனங்களுக்கான மானியம் 20 ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து 25 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும். புதுமைப்பள்ளி, கனவு ஆசிரியர் ஆகிய விருதுகள் வழங்குவது அரசுப் பள்ளிகளில் கற்பிக்கும் முறையை ஊக்குவிக்கும்” என ஆளுநர் கூறினார்.

