பெங்களூரு மதுபான விடுதியில் தீ விபத்து: ஊழியர்கள் 5 பேர் பலி

பெங்களூரு மதுபான விடுதியில் இன்று அதிகாலை நடந்த தீ விபத்தில் உள்ளே தூங்கிக் கொண்டிருந்த 5 ஊழியர்கள் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர்.

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரில் கலாசிபாளையம் சந்தைப்பகுதியில் கைலாஷ் என்ற மதுபான விடுதியும், ஓட்டலும் உள்ளது. இங்கு, இன்று அதிகாலை 2.30 மணியளவில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் உள்ளே தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஊழியர்கள் சிக்கிக் கொண்டனர்.

கட்டிடத்தின் தரைதளத்தில் பிடித்த தீ, மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவியது. உடனடியாக தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சில மணிநேரத்திற்குப் பிறகு தீ அணைக்கப்பட்டது. இதில் உள்ளே சிக்கிய ஊழியர்கள் 5 பேரும் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர்.

அவர்கள், தும்கூரு பகுதியை சேர்ந்த, சுவாமி (வயது 23), பிரசாத் ( வயது 30), மகேஷ் (வயது 35) ஆகியோரும், மாண்டியாவைச் சேர்ந்த கீர்த்தி (வயது 24), ஹசனைச் சேர்ந்த மஞ்சுநாத் (வயது 45) என தெரிய வந்துள்ளது. உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்ட போலீஸார், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தீ பிடித்ததற்கான காரணம் வெளியாகவில்லை.

Source: The Hindu

English summary

Hostels in Bangalore pub fire: five killed employees

What happened early this morning in a hotel in Bengaluru liquor in a fire inside the sleeping body scorched to 5 employees